Ku skaze Titanicu mal prispieť aj silný Mesiac

Vysoký príliv, ktorý spôsobilo výnimočné postavenie Mesiaca, mohlo nahnať ľadovce na parník, tvrdia vedci.

8. mar 2012 o 17:01 Tomáš Vasilko

BRATISLAVA. To, že Titanic pred sto rokmi potopil ľadovec, vie každý. Americkým astronómom z Texaskej štátnej univerzity to však nestačilo. Zaujímala ich dlho prehliadaná otázka – ako sa toľko ľadovcov dostalo do cesty slávnemu parníku, v ktorom zahynulo 1500 ľudí?

Závery ich štúdie, ktorú uverejnia v magazíne Sky&Telescope, sú odvážne. Tvrdia, že na katastrofe má svoj podiel aj Mesiac.

Astronómovia zistili, že 4. januára 1912, štyri mesiace pred nehodou, bol Mesiac vo výnimočnom postavení k Zemi. Nachádzal sa najbližšie k planéte za posledných 1400 rokov, navyše bol v splne. Slnko bolo v jednej línii s Mesiacom, deň predtým bolo najbližšie k Zemi počas roku.

Silná gravitácia, ktorá mala vzniknúť vzácnou zhodou okolností, mohla spôsobiť extrémne silný príliv i odliv. Ten mohol nahnať ľadovce až do oblasti, ktorou sa plavil Titanic.

„Samozrejme, loď sa potopila, pretože išla plnou rýchlosťou v regióne s ľadovcami. Ale mesačné spojenie môže vysvetliť, ako sa jej nezvyčajne veľký počet ľadovcov dostal do cesty,“ napísal astronóm Donald Olson na stránke univerzity. V tom roku podľa neho museli posúvať trasy lodí na juh.

Ľadovce v tejto časti Atlantiku vznikajú väčšinou v grónskych fjordoch. Podľa Olsona by ľadovec nestihol doplávať z miesta, kde vznikol, až k Titanicu. Predpokladá však, že príliv mohol popohnať ľadovce, ktoré uviazli na plytčine neďaleko Kanady. „Našli sme niekoľko zmienok o rekordných prílivoch okolo sveta v januári,“ povedal pre National Geographic.

Iní vedci sú však skeptickí. „Pripadá mi trochu čudné tvrdiť, že pár hodín vysokého prílivu pred troma mesiacmi by malo také dramatické dôsledky,“ povedal pre Space.com seizmológ John Vidale.