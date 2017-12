Kingdoms of Amalur: Skvelé fantasy dobrodružstvo

The Reckoning dokazuje, že hry ešte stále môžu byť aj o hrateľnosti a atmosfére, ktorá vás pohltí.

8. mar 2012 o 11:25 Ján Kordoš

Hoci RPG hry nestoja v stredobode záujmu hernej verejnosti, stále majú dostatočne veľké a verné publikum, ktoré dokáže tráviť pri zaujímavých dobrodružstvách desiatky hodín. Staranie sa o vlastného hrdinu (alebo skupinu) si to skutočne vyžaduje.

Kingdoms of Amalur: The Reckoning je presne takou hrou. Fantasy RPG má akčnejšie razenie, ale stále ide aj o poctivo chytľavé hranie sa na hrdinu. Nebudete sa teda ako kedysi predierať množstvom štatistík a tabuliek, na základe zložitých výpočtov pri hádzaní desaťstennou kockou určovať, či nepriateľa trafíte mečom alebo ním budete len mávať ako na prvého mája.

Nič zložité, nič náročné, avšak predsa vo svojej podstate komplexné, epické a rozhodne nevhodné pre hráčov, ktorí si myslia, že po šiestich hodinách bude dobojované.

Pozrite si ďalšie obrázky v našej galérii k hre Kingdoms of Amalur: Reckoning. Nájdete v nej viac než stovku screenshotov priamo z hrania

Pohrebný sprievod

Zápletka tradičného fantasy – a také The Reckoning skutočne je – má svoje pravidlá. Náš hrdina neprehovorí počas hrania ani slovo, no je dôležitou postavou. Možno zachráni svet. Má to však jeden háčik - je totiž mŕtvy.

Nezľaknite sa hneď, je to skutočne tak. Pomenujete si svojho panáčika, upravíte jeho výzor, pričom komplexné služby nám editor neposkytuje. Nevadí to, väčšinu času pozeráte hrdinovi na jeho zadok, je oblečený ak nie v brnení, tak v handrách, ktoré jeho telo a hlavu poctivo zakrývajú. Rozdiely medzi rasami sú len kozmetické až žiadne. V ponuke sú ľudia, elfovia a ich odnože.

Dôležité je to, že vás vezú na káričke medzi tisícky ďalších mŕtvol. Rozdiel medzi bezvládnymi telami a vami je tak trochu očakávaný: vy sa preberiete. Nikto však nespravil fatálnu chybu a poslal medzi hromadu tlejúceho mäsa omráčenú postavu. Práve náš hrdina je totiž úspešným experimentom, ktorý ako prvý prešiel znovuzrodením v tzv. Well. Radovať sa nebudete dlho, prichádzajú útoky tzv. Tuatha.

A čo to s tým zmrtvýchvstaním znamená? Mohli by saskončiť vojny a len tak pomimo by sa nesmrteľnosťou vyriešilo mnoho problémov ako napríklad choroby. Lenže nie je to tak jednoduché, náš hrdina nie je človekom a nemá určený osud, čo samozrejme neveští nič dobré. Musíte sa vybrať na dlhú cestu, na ktorej natrafíte na stovky postáv.

Znovuzrodenie hrdinu

Príbeh je obstojný a netreba sa ani príliš čudovať, veď za nim stojí spisovateľ R.A. Salvatore. Napísal skutočne mnoho fantasy knižiek a patrí medzi úspešnejších autorov tohto žánru. Časom sa nám zdali niektoré dialógy zbytočne naťahované, avšak ide aj o daň za to, že na rozhovor tu máme dostatok príležitostí a nik nás neodbije jednou strohou vetou.

Ale vráťme sa na začiatok, teda prekvapujúce prebudenie nášho hrdinu. Už viete, ako vyzerá a teraz nasleduje voľba rôznych atribútov, ktoré dobre poznáme z iných RPG titulov. Na to však môžete zabudnúť. Čomu konkrétne sa budete venovať nevyberáte v nejakom pofidérnom menu na začiatku hry. Všetko prichádza s poctivou praxou.

V The Reckoning nájdete tri triedy, respektíve zamerania, do ktorých dávate získané body po postupe postavy o úroveň vyššie. To, či sa budete oháňať mečom, strieľať z luku, používať rýchle a smrtiace dýky alebo holdovať mágii, je skutočne už len na vás a počas hrania môžete „povolania“ striedať.

Robíte to vlastne automaticky tým, ktorú zo zbraní si vyberiete. Táto voľnosť je nesmierne oslobodzujúca. Vždy je samozrejme výhodnejšie venovať sa jednému smeru, a to ovplyvňujete spomínaným rozdeľovaním bodov do zlepšenia schopností v danej oblasti či nadobudnutím nových.

Meč, luk a mágia

K dispozícii sú kedykoľvek prístupné tri stromy schopností orientovaných na silu, mágiu a obratnosť. Ak teda dávate body do účinnejších šípov, ktorých vystrelíte neskôr aj viac, dokážete v boji viac, než oháňaním sa ozrutným kladivom, hoci má vysoký damage. Sami si volíte postup a pokojne môžete vedieť zo všetkého niečo, no v konečnom dôsledku nebudete ovládať nič.

Tým sa dostávame k samotnému boju. Bojový systém je jedným slovom vynikajúci. Spočiatku si budete myslieť, že k úspešnému zvládnutiu vám postačí zúrivé útočenie, no bola by to obrovská chyba. Ďaleko by ste sa totiž nedostali.

Samotné útoky musíte správne načasovať (nestačí len klikať ako o dušu), netreba zabúdať na štít, ktorý vás chráni pred nepriateľskými útokmi a v neposlednom mieste na aktívny pohyb. Stáť na mieste je dostačujúce pri jednom-dvoch nepriateľoch, no tí často útočia v skupinách. Nehovoriac o silnejších potvorách, ktoré vyžadujú dlhší prístup.

Okrem kotúľov do strán budete často meniť zbrane. Je to zábava práve preto, že aj ten najjednoduchší súboj vás môže pri menšej nepozornosti stáť pomerne veľa zdravia. Poľaviť v koncentrácii sa skutočne neodporúča. Monotónnosť súbojového systému, ktorý spája prvky akčných hier a klasiku v štýle RPG, sa vôbec neprejavuje.

K RPG neodmysliteľne patria dialógy, a aj do The Reckoning prenikli možnosti voľby. Ďalej je tu loot, čiže zbieranie predmetov po nepriateľoch či ich hľadanie po truhliciach. Možností je mnoho, štatistiky sú prehľadné - nie sú ani primitívne, ani príliš zložité. Dobre viete, čo ktorá zbraň bude robiť a kde sú jej plusy. Nechýba porovnávanie predmetov, zbieranie jednotlivých kusov oblečenia / brnenia, špeciálnych predmetov, podporných nápojov. A ich predávanie alebo kupovanie.

Zábava i bez nepriateľov

Postupné profilovanie postavy neprebieha len cez bojové vlastnosti. S každým postupom o úroveň vyššie môžete prideliť jeden bod i do schopností, ktoré v iných tituloch možno prehliadate. Chcete sa lepšie naučiť alchýmiu a miešať nápoje z pozbieraných byliniek? Alebo sa radšej oháňate kladivom pri peci? Otvárate zamknuté truhlice, odhaľujete pasce, kradnete za chrbtom, prehovárate postavy o svojej pravde (nemusíte bojovať a zabíjať, protivníka môžete i ukecať) alebo dokážete obchodovať s väčším profitom?

Je radosť venovať sa činnostiam, ktoré priamo nesúvisia s príbehom, no výraznou mierou obohacujú celkovú hrateľnosť. Predlžovanie hernej doby tým, že sa venujete i veciam mimo prébehovej línie sú skvelým nápadom.

Podobných myšlienok nájdete v The Reckoning mnoho. Odomykanie či odčarovanie truhlíc ukrývajúcich zaujímavejšie predmety, je riešené zábavnou minihrou, pri ktorej si vystačíte s postrehom. Určite skúsite miešanie nápojov, vylepšovanie zbraní či brnení vkladaním špeciálnych kameňov, ktoré musíte nájsť a čo najlepšie skombinovať.

Drobnosťami by sme mohli pokračovať: zbrane a všetky používané predmety je nutné opravovať, pretože sa poškodzujú, odhaľovanie pascí berte ako samozrejmosť, no neskôr nájdete aj špeciálne ukryté bohatstvá na tajných miestach, ktoré ste inak prehliadali.

Kúzelné prechádzky

Čo v The Reckoning robiť, je otázka, na ktorú budete mať hneď niekoľko odpovedí. Bolo by to úplne zbytočné, keby nebolo čarovného sveta ako takého. Fascinoval nás, cítili sme sa v ňom príjemne a často sme sa miesto rýchleho presunu (môžete využívať rýchle cestovanie na zvolenú destináciu na mape) radšej prechádzali a užívali si prostredie.

Nepriatelia sú zaujímavou položkou v hre už len preto, že ich mohlo byť omnoho viac druhov, avšak niektoré sú skutočne zaujímavé. Chcelo by to taktiež odlišné typy protivníkov toho istého druhu.

Nevadí, čas strávený v The Reckoning nám prišiel kúzelný. Bolo to osviežujúce len-tak sa potuľovať po otvorenom svete, ktorý ponúka voľnosť len v určitých hraniciach a vonkoncom nedosahuje úrovne Skyrimu. Nevadilo nám to, dokonca rozsiahle pláne fantasy šialenstva z konca minulého roku pôsobili ako mierne nudné. The Reckoning ponúka všetko v jednom.

Pozri sa a počúvaj

Grafické spracovanie je svojské. Pripomína kombináciu Warcraftu a spomínaného Skyrimu. Komixový štýl svojou jednoduchosťou navodzuje pocit ľahkovážnosti a umelosti, no nenechajte sa zmiasť. Stačí vkročiť do podzemia a budete ohúrení. Je to krásna hra, hoci z enginu sa dalo vyťažiť omnoho viac.

Dabing je na vysokej úrovni, hudba si zaslúži prívlastok filmová. Pri boji počujete riadnu melu a ak máte zbraň s ohnivými bonusmi, bude to búchať ako na Silvestra. Umelá inteligencia nie je z najvyšších, no pri akčných RPG nečakáme ukrývanie sa nepriateľov za prekážkami či dokonca ich kooperáciu. Na druhú stranu, ak útočia v skupine, dokážu vás obkľúčiť.

Ovládanie je prekvapujúco pohodlné a kamera nerobí žiadne psie kusy ani v náročných situáciách. Bez problémov zvláda oddialenie sa z bojiska, aby ste mali väčší prehľad o situácii. Ako výrazný klad hodnotíme prispôsobenie ovládania pre PC (v PC verzii samozrejme),takže nemusíte pozerať po gamepade. Všetko funguje na výbornú, aj inventár. Že, Skyrim?

Čierny kôň kope ako o dušu

Kingdoms of Amalur: The Reckoning je jednodznačne pútavé dobrodružstvo a odporúčame ho všetkým fanúšikom žánru akčného RPG, milovníkom fantasy a hráčom, ktorí si užijú aj rôzne drobnosti pomimo pri bojovaní.

Hru sme pasovali za čierneho koňa začiatku roka a túto úlohu bez debaty splnila. Desiatky hodín dobrodružstva (predsa nepôjdete len po hlavnej príbehovej línii) vám vystačia na mnoho dní poctivej zábavy. Ukázalo sa, že hry môžu byť stále aj o hrateľnosti a atmosfére, ktorá vás pohltí. A Dragon Age 2 sa môže učiť, ako sa to robí!