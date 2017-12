Zem zasiahne výbuch zo Slnka

Silná solárna erupcia smeruje k Zemi. Môže spôsobiť problémy družiciam.

8. mar 2012 o 0:00 TASR

WASHINGTON, BRATISLAVA. Na Slnku došlo k najväčšej erupcii za posledných šesť rokov, ktorá by mohla narušiť fungovanie pozemských energetických rozvodných sietí, lokalizačného systému GPS či spôsobiť problémy v leteckej doprave.

Výbuch v slnečnej atmosfére zaznamenali v nedeľu a v noci z utorka na stredu, a nimi vyprodukované prúdy častíc by mal doraziť k Zemi vo štvrtok okolo jednej hodiny poobede. Solárna búrka by mala trvať do piatku rána, ale vedci nevylučujú ďalšie erupcie.

Príprava na problémy

"Môže nás to trochu potriasť," uviedol Alex Young, ktorý sa v americkom Národnom úrade pre letectvo a vesmír (NASA) zaoberá výskumom Slnka. Zdôraznil, že súčasnú erupciu nemožno ani zďaleka označiť za supermasívnu solárnu búrku.

Intenzívne elektromagnetické žiarenie vytvorené výbuchom môže na Zemi spôsobiť rôzne problémy. Energetické spoločnosti po celom svete sa preto pripravujú na prípadné výpadky dodávok elektrickej energie. Či k nim dôjde, bude závisieť od načasovania a rýchlosti prúdu častíc.

Solárna búrka tiež môže znížiť presnosť globálneho lokalizačného systému GPS a spôsobiť jeho výpadky. Nedajú sa vylúčiť ani problémy s komunikačnými zariadeniami a satelitmi.

Polárna žiara

Zvýšené množstvo častíc slnečného vetra okolo severného a južného pólu Zeme môže predstavovať riziko pre leteckú dopravu. Niektoré letecké spoločnosti už presmerovali lety na iné trasy.

Pozitívnou je však správam, že vďaka slnečnej búrke bude lepšia viditeľná polárna žiara, a to aj v oblastiach, ktoré sú viac vzdialené od zemských pólov.