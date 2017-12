Antihmota naozaj niekam mizne

Prečo žijeme vo svete hmotných vecí? Aká farba najlepšie láka mužov? A prečo je dobré spať dvakrát? Pravidelný prehľad Týždeň vo vede.

5. mar 2012 o 16:50 Tomáš Prokopčák

Prečo žijeme vo svete hmotných vecí? Aká farba najlepšie láka mužov? A prečo je dobré spať dvakrát? Pravidelný prehľad Týždeň vo vede.

Červená farba

Predstavte si takúto situáciu: ste žena a chcete, aby si vás večer - napríklad v klube - všimol nejaký muž. Akú farbu oblečenia zvoliť? Na prvý pohľad to môže znieť ako absurdná téma pre vedeckú štúdiu. A možno takou je aj po bližšom prizretí.

Vedci však zistili, že najideálnejšou farbou je červená. Súvisieť to môže s plodnosťou a hormónmi, ktoré podobne ako u človeka fungujú aj u primátov. +Čítajte viac na Science

Tisícka planét

Vesmírny detektív Kepler zvýšil počet planetárnych kandidátov o ďalšiu tisícku. Neznamená to, že o tisícku sa už zvýšil počet známych exoplanét. No astronómovia tvrdia, že mnohí z kandidátov aj naozaj jestvujú.

Ešte dôležitejšie však je, že medzi prípadnými vesmírnymi telesami sú aj také, ktoré môžu aspoň svojou veľkosťou či vzdialenosťou od hviezdy pripomínať Zem. +Čítajte viac na National Geographic

Antihmota vs. hmota

Je to zvláštne. Žijeme vo svete, v ktorom nás obklopujú hmotné predmety, no nemali by. Ak sú naše teórie správne (a oni zjavne aspoň v čomsi nie sú), vesmír by mal vyzerať inak.

Fyzici pracujúci na Veľkom hadrónovom urýchľovači i Tevatrone však znovu potvrdili (zatiaľ v náznaku), že asymetria medzi hmotou a antihmotou sa vyskytuje aj pri ich testoch. +Čítajte viac na Science

Vajíčka nie sú navždy

Bola to jedna zo základných poučiek medicíny. Vajíčka žien sa vyvíjajú počas vývoja plodu a ich počet je po narodení predurčený na celý život. Nemusí to byť pravda. V tele žien môžu totiž jestvovať špeciálne, dosiaľ neznáme kmeňové bunky, z ktorých sa môžu vytvárať prípadné budúce vajíčka. +Čítajte viac

Dvojitý spánok

Tiež sa v noci budíte? A nemôžete zaspať? Nie je to problém, skôr naopak. V minulosti ľudia zrejme spávali na dvakrát a súčasný súvislý nočný spánok je skôr anomáliou posledných rokov.

Súvisieť to môže s tým, že žijeme vo svete, ktorý zaplnili chronický nedostatok spánku a všadeprítomné lampy a umelé osvetlenie. +Čítajte viac

Ako veľmi najvyšší?

Je to najvyššia hora na našej planéte, minimálne ak sa pozeráme na nadmorskú výšku. Zvláštne však je, že dnes nevieme, koľko Mount Everest vlastne meria. Nepál preto plánuje preskúmať himalájsky štít a chce presne zistiť, do akej výšky sa Everest týči. +Čítajte viac

Dione má kyslík

Kyslík nie je nutnou podmienkou pre existenciu života. Ale vždy je príjemné zistiť, že sa nachádza aj okolo iných kozmických telies. Sonda Cassini ho napríklad objavila okolo Saturnovho mesiaca Dione.

To podporuje domnienku, že kyslíková exosféra by sa mohla nachádzať aj okolo ďalších mesiacov Saturna či Jupitera. A tie už - na rozdiel od Dione - majú kvapalnú vodu. +Čítajte viac

Zem už nie je, čo bývala

Ako je na tom naša planéta? A ako bude vyzerať jej budúcnosť? V rozhovore nám o tom porozprával riaditeľom Centra výskumu globálnej zmeny AV ČR, takzvaného CzechGlobe. +Čítajte viac





