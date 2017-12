Nový vlastník Českého Telecomu svoje akcie v Contacteli a ČRa predá naraz

Praha 12. augusta (TASR) - Nový spoluvlastník Českého Telecomu, Tele Danmark (TDC), si je pravdepodobne vedomý nebezpečenstva, ktoré by sa vynorilo ...

12. aug 2002 o 13:18 © TASR 2002

Praha 12. augusta (TASR) - Nový spoluvlastník Českého Telecomu, Tele Danmark (TDC), si je pravdepodobne vedomý nebezpečenstva, ktoré by sa vynorilo v prípade, že by nepredal akcie, ktoré vlastní v telekomunikačnej spoločnosti Contactel a v Českých radiokomunikáciách (ČRa). Spoločnosť TDC by totiž ovládla ešte väčšiu časť trhu, ako mal sám Český Telecom. Dánsky kupec si uvedomuje, že by mohol mať problémy s antimonopolným úradom.

Torben Holm, zodpovedný za aktivity TDC v ČR, uviedol, že podiely v oboch firmách predá TDC naraz. Kedy sa budú podiely predávať, odmietol konkretizovať, povedal však, že istý kupec Contactelu je už známy. Predaj ČRa zatiaľ nekomentoval.

Český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zatiaľ mlčí. Hovorca úradu Kristián Chalupa pre český denník Hospodářské noviny povedal len to, že ÚOHS podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže začne správne konanie po prijatí návrhu, čo môže nastať až po podpise zmlúv. Z tohto dôvodu podľa K. Chalupu nie je možné k danému prípadu v súčasnosti poskytnúť bližšie informácie. T. Holm však tvrdí, že antimonopolný úrad nebude mať dôvod proti TDC zakročiť. Podľa súčasných plánov predajú totiž podiely skôr, než sa začne vyšetrovanie.

V prípade, že by TDC odložila predaj Contactelu, vznikla by v ČR situácia, keď by jedna skupina ovládala takmer 30 % trhu pripojenia na internet z hľadiska počtu unikátnych IP adries. V súčasnosti má internetová divízia Českého Telecomu, IOL, značný vplyv na český internet. To kritizujú hlavne alternatívni operátori a dávajú to do spojitosti s jeho monopolným postavením. Spoločne s Contactelom by tak vplyv Telecomu ešte viac stúpol a logicky by to mohlo viesť k cenovému diktátu. V oblasti hlasových prenosov by situácia nebola iná.

Podobný model by nastal aj v prípade, že by spoločnosť TDC nepredala podiel v ČRa, ktoré vlastnia 39,23 % RadioMobilu, prevádzkovateľa siete T-Mobile. Vzhľadom na to, že Telecom je majoritným vlastníkom Eurotelu, znamenalo by to konflikt záujmov.

Smer, ktorý naberie ďalšie dianie v bývalom národnom operátorovi po prevzatí, T. Holm odmietol špecifikovať. Je podľa neho veľmi skoro hovoriť o akýchkoľvek reorganizačných krokoch, ktoré v Českom Telecome bude TDC spoločne s Deutsche Bank podnikať. Ešte musí dôjsť k výmene manažmentu na niektorých vrcholových pozíciách, ale túto otázku chce TDC riešiť, až keď konzorcium podpíše zmluvu a zaplatí štátu za jeho podiel, dodal T. Holm.