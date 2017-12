Bacha na deti s trojkolkou. Päť najlepších videí týždňa

Lietajúce roboty hrajú muziku z Bonda. Trojkoly sú ideálne na cestné driftovanie. A krátky film. Neveríte? Pozrite sa.

3. mar 2012 o 10:00 Tomáš Prokopčák

Trojkolkodrift

Už sme to tu spomenuli viackrát, no nezaškodí si to zopakovať. Nejestvuje na svete žiadna aktivita, šport či hobby (čítaj hlúposť), ktorá by bola natoľko bláznivá, aby ju ľudia nevyskúšali. A potom si z toho nespravili video. Napríklad toto - driftujúce trojkolky.

Lietajúci bondovia

Lietajúce minihelikoptéry sme tu tiež mali. Raz si len tak lietali, inokedy predvádzali synchronizovaný pohyb. Teraz však dospeli na ďalšiu úroveň: „dokážu" zahrať hlavný motív z Bonda.

Rekordné letítko

Keď už sme spomínali tie nezmyselné záľuby... Stavali ste si niekedy papierové lietadielka? A ako ďaleko vám dokázali zaletieť? A ako veľmi vás to tešilo?





Lebo oni majú nápad

O zložitých mikrospoločenských vzťahoch klient-reklamná agentúra kolujú rôzne legendy. Kým sa však namiesto literárneho popu stanú námetom pre seriózne vedecké štúdie, pokojne sa na nich môžeme zabávať.

iPad 3

Zaručených správ o novom iPade nájdete po internete toľko, že skôr otravujú. My ponúkame jednu, ktorá je totálne nezaručená. Nie, takto iPad 3 vyzerať určite nebude.

Bonus

Nie všetky veci na webe musia byť zábavné. Rozhodli sme sa, že dnes tu ako bonus budeme mať aj jeden milý a pekný animovaný film. Len upozorňujeme, že trvá 15 minút.