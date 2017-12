Legendárna RPG hra Baldur's Gate ožíva

Podľa všetkého by sa malo na naše obrazovky vrátiť fenomenálne RPG Baldur's Gate.

1. mar 2012 o 12:45 Ján Kordoš

Začiatkom minulého roku nás kanadskí vývojári z BioWare príliš nepotešili. Všetci sme boli zvyknutí len na tú najvyššiu kvalitu a dočkali sme sa pokračovania fantasy RPG, ktoré patrí medzi najväčšie sklamania. Reč je samozrejme o Dragon Age 2.

To všetko je ale už za nami a po výbornom Star Wars: The Old Republic (iba pre fanúšikov Hviezdnych vojen, vy, ktorí svetelným mečom neholdujete, od nadšenia skákať nebudete) sa začiatkom marca dočkáme ukončenia sci-fi ságy Mass Effect.

Veríme, že Mass Effect 3 nedopadne ako spomínané fantasy. Okrem toho, že v BioWare momentálne pracujú na novom Command & Conquer Generals 2, chcú oživiť aj legendu, vďaka ktorej si spravili meno.

Áno, podľa všetkého by sa malo na naše obrazovky vrátiť fenomenálne RPG Baldur's Gate. Potvrdzuje to aj domovská stránka série, ktorá nečakane ožila.

Zatiaľ bližšie nešpecifikovaný projekt by mala mať na starosti spoločnosť Beamdog. Nejde o žiadnych nováčikov na hernom trhu a na vývoj budú dohliadať aj zodpovedné osoby v BioWare. Naposledy sa Beamdog kladne zapísal HD remakekom iného projektu od BioWare, MDK 2 HD pre PC a Wii.

Aby to nebolo málo, ich vývojárske rady rozšíril Trent Oster, ktorý potvrdil domnienku o novom Baldur's Gate stránke GameBanshee. Oster patrí medzi skúsených tvorcov. Tento veterán pracoval na mnohých projektoch od BioWare, napríklad sérii Neverwinter Nights či Dragon Age. Skúseností teda má na rozdávanie.

Zatiaľ nebolo o chystanom Baldur's Gate nič bližšie špecifikované a musíme teda len dúfať, že legendárna herná séria sa nebude musieť za svojho nástupcu hanbiť. Aplikáciu do Facebooku či jednoduchšiu hru pre iOS alebo Android skutočne nepotrebujeme.

Prvé Baldur's Gate sa na trhu objavilo v roku 1998, neskôr nasledoval datadisk Tales of the Sword Coast, ktorý v mnohých prípadoch kvalitou predbiehal i plné verzie. O dva roky nasledoval druhý diel, znovu sme sa dočkali datadisku (Throne of Bhaal) a svoje si užili aj konzoloví hráči s akčnejšie ladeným Baldur's Gate: Dark Alliance.

Zdroj: Gamespot