Výbor europarlamentu odobril zníženie cien v roamingu

Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárstvo schválil návrh, ktorý by mal od júla tohto roku ešte výraznejšie znížiť ceny za telefonovanie a posielanie sms správ v zahraničí, než pôvodne predpokladala Európska komisia.

29. feb 2012 o 11:40 SITA

BRATISLAVA 29. februára (SITA) -

Výbor zároveň podporil aj vôbec prvé zavedenie cenových limitov pre zákazníkov využívajúcich mobilný internet v roamingu. O finálnej podobe návrhu budú poslanci hlasovať v apríli tohto roku. "Musíme podporiť skutočnú súťaž medzi mobilnými operátormi a garantovať férové roamingové ceny pre spotrebiteľov v EÚ, ktorí cestujú na dovolenku alebo za prácou," uviedla spravodajkyňa europarlamentu pre tento legislatívny návrh Angelika Niebler.

Od júla tohto roku by maloobchodná cena za minútu hovoru zo zahraničia podľa návrhu Európskeho parlamentu nemala prekročiť 0,25 eur, pričom v nasledujúcom roku by mala klesnúť na 0,20 eur a v roku 2014 až na 0,15 eura. Prijať hovor v cudzej krajine by malo od júla stáť 0,08 eura za minútu a počas nasledujúcich dvoch rokov by sa mala cena znížiť až na 0,05 eura za minútu. Za textovú správu zo zahraničia by klienti mobilných operátorov nemali zaplatiť od júla viac ako 0,08 eura, v roku 2013 už len 0,07 eur a a v roku 2014 by mala cena za jednu sms klesnúť na 0,05 eura.

Návrh Bruselu po prvýkrát zavádza aj maximálny cenový strop pre maloobchodné ceny dátového roamingu. Jeden megabajt (MB) prenesených dát v zahraničí by mal od júla tohto roku stáť maximálne 0,50 eura, v budúcom roku už len 0,30 eura a v roku 2014 len 0,20 eura. Mobilní operátori budú musieť o zmenách v roamingových poplatkoch informovať všetkých svojich zákazníkov využívajúcich roaming najneskôr do 30. júna tohto roku.

Hospodársky výbor europarlamentu sa na zasadnutí stotožnil aj s návrhom komisie, podľa ktorého by mobilní operátori museli od 1. marca 2014 do svojej ponuky zaradiť aj samostatné roamingové paušály. Zákazníci si tak budú môcť vybrať na telefonovanie a surfovanie v zahraničí iného operátora, ako používajú v domácej sieti, pričom táto zmena bude bezplatná a klientom zostane aj ich vlastné telefónne číslo. Zároveň by mal nový legislatívny rámec uľahčiť aj vstup virtuálnych operátorov na veľkoobchodný trh.

Návrh z dielne podpredsedníčky Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesovej pritom pokračuje v regulácia aj pri veľkoobchodných cenách, ktoré si medzi sebou účtujú operátori. Cieľom Bruselu je pritom do roku 2015 dosiahnuť takmer nulový rozdiel v cenách roamingových a domácich hovorov.