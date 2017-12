Bezdrôtové nabíjanie pre každý mobil

Nabíjanie mobilov bez pripájania konektora nabíjačky by sa v dohľadnej dobe mohlo stať spotrebiteľským štandardom.

29. feb 2012 o 10:15 Milan Gigel

Nová technológia Wireless Charging Card umožňuje rýchlu úpravu každého nového mobilného zariadenia pre nový druh nabíjania.

Riešenie spočíva v tenkom plastovom filme so zabudovanou anténou a elektronikou. Jeho kontakty stačí zasunúť medzi akumulátor a konektor zariadenia tak, aby vzniklo premostenie. Zvyšok si na seba berie indukčná podložka nabíjačky a ratifikovaný štandard, s ktorým bude počítať každý výrobca.

V súčasnosti bezdrôtové nabíjanie vyžaduje výmenu zadného krytu zariadenia, či použitie špeciálneho puzdra.

Podpora WiCC by výrobcov mobilov nemala prísť draho a počíta aj s tým, že film bude komunikovať s aplikáciami mobilu, aby umožnil dohľad nad nabíjaním a jeho riadenie.

Ak sa výrobcovia na jednotnom štandarde dohodnú, mohlo by to znamenať že sa z domácností vytratia nabíjačky, ktoré zvyčajne končia so starým mobilom na smetisku.

