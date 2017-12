SIM karty budú odomykať hotspoty

Nový štandard pre WiFi hotspoty má používateľov platených mobilných služieb zbaviť prepisovania prihlasovacích mien a hesiel z kupónov pre prístup k internetu.

29. feb 2012 o 10:08 Milan Gigel

Pre overenie používateľského účtu sa použije SIM karta v mobilnom zariadení, alebo certifikát uložený v jeho pamäti.

Nový štandard za ktorým stojí WiFi Alliance má posmeliť mobilných operátorov v budovaní WiFi pokrytia, čím by mohli odbremeniť svoju GSM infraštruktúru.

Plynulý prechod medzi dvoma komunikačnými kanálmi by mal presmerovať v prípade možnosti internetovú prevádzku cez lacnejšiu WiFi sieť. To by mohlo byť atraktívne hlavne v husto zaľudnených metropolách, kde mobilné siete vzdorujú čoraz vyššiemu dopytu po rýchlom internete.

Kým v súčasnosti je potrebné vpisovať na malej virtuálnej klávesnici mobilu, smartfónu či tabletu prihlasovacie údaje k sieti po otvorení prvej náhodnej stránky, v budúcnosti prebehne overenie identity na pozadí po počiatočnom nastavení. Technické detaily uloženia identity na SIM kartu zatiaľ nie sú známe.

Testy by sa mali v skutočnej prevádzke spustiť v júli a nič nenaznačuje tomu, že by o technológiu záujem nebol. Informovala o tom agentúra AP.