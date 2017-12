Temné pozdravy mafiánskeho šéfa

The Darkness 2 je síce krvákom, no nie samoúčelným. Je to poctivo pripravená akcia pre dospelých.

28. feb 2012 o 12:00 Ján Kordoš



Prvý diel akčnej hry The Darkness sa na trhu objavil pred bezmála piatimi rokmi. Pomerne brutálna hra však nezaujala iba násilím, vulgarizmami, trhaním tiel virtuálnych postavičiek – mala svojskú atmosféru, bizarne príťažlivého hlavného hrdinu, ktorý dostal nadprirodzený dar. Temnotu.

Komixová predloha je sama o sebe príťažlivou zábavou. Výhradne dospelou, avšak v žiadnom prípade umelo nevsádza na upútanie násilím a krvavým masakrom. Je to príbeh mladého muža, ktorého život ovláda temná sila, stratí svoju životnú lásku a stáva sa hlavou mafiánskej rodiny.

Strieľanie virtuálnych panákov vidíme na každom kroku, tu nám akčné pasáže spríjemňovala Temnota. Dar či kliatba? Rozhodne nášmu hrdinovi, Jackie Estacadovi, pomohla a v pokračovaní dodáva silu.

Krvavá predloha

Výhradne konzolový projekt mohol mnohým hráčom preniknúť pomedzi prsty, patrí však medzi nesmierne kvalitné a uznávané hry. Jackie Estacado sa nezbavil smútku po svojej láske Jenny, často ju vidí v momentoch, kedy by nemal a nechce si pripustiť že je mŕtva. Vedia to však všetci okolo neho, bola zavraždená priamo pred jeho očami.

Mafiánska poprava spravila Jackieho chladnou bytosťou a dáva to najavo vo svojich monológoch. Počas hrania i pri nahrávaní novej úrovne. Hlavný cieľ je teda jediný: zachrániť Jenny. Jej duša je uväznená v pekle a pokým ju Jackie nechce nadobro stratiť, musí si udržať Temnotu na svojej strane. A to je práve ten problém: po nadprirodzených schopnostiach prahne i tajomné Bratstvo, ktoré sa ju snaží použiť pre vlastné účely. Menšie zlo ale neexistuje a Jackieho ku krvavým masakrom neospravedlňuje ani slepá naháňačka za mŕtvou Jenny.

Na príbehu nás zaujali pasáže, kde sme si od akcie oddýchli. Tajomne mrazivé momenty ako halucinácie skvele zapadajú do celkovej hrateľnosti. Po zúrivých prestrelkách si vynikajúco oddýchnete, no len na oko – s napätím sledujete napríklad putovanie Jackieho sanatóriom, ktoré je komicky prekrútenou realitou vytvorenou Temnotou. Väčšinu času ale samozrejme strávite samotnou akčnou zložkou.

Krvavé nástroje

Arzenál zbraní nevybočuje zo zabehaných pravidiel, bonusom je možnosť držania dvoch kúskov naraz. Taká kombinácia brokovnica a kolt je skutočne mrazivo príjemným vercajkom, s ktorým s pripadáte ako chodiaci tank. V jednom momente môžete niesť len dve zbrane, rozhodovanie je však jednoduché, pretože munície nie je nikdy nadostač.

The Darkness 2 však, podobne ako kvalitný predchodca, nie je len tuctovou strieľačkou. Pomáha tomu samotná Temnota. Isteže, kúsky, ktoré predvádza, sú nesmierne krvavé a násilné, avšak práve brutalita a akási animálnosť sú charakteristické aj pre komix. Vaši kamaráti s ostrými zúbkami sú nesmierne morbídni, trhajú protivníkov na polovicu, štvrtiny, amuputujú im končatiny, hlavu, vyťahujú chrbticu či neváhajú si pochutiť na ešte tlčúcom srdci.

Toto nie je predstavenie pre slabšie žalúdky, nie je ale ani prvoplánované. Nielenže musíte pre tento efektný zákrok najprv protivníka omráčiť (napríklad streľbou), ale za prevedenie si môžete vybrať odmenu: chcete rýchlejšie doplnenie životov, muníciu od mŕtveho nepriateľa alebo ho použiť ako živý štít.

Krvavý masaker

Nie je to hra pre deti, o tom nemusíme ani chvíľu polemizovať, avšak svoju dospelosť preukazuje i tým, že páchané násilie nie je možné páchať kdekoľvek a kedykoľvek. Často vám pomáha aj malý pomocník darkling – kombinácia podivného škriatka a sarkastického psychopata. Nie je mu cudzie vymočiť sa na mŕtvolu či dať mu okúsiť zápach jeho vetrov. O drsných komentároch nehovoriac.

The Darkness 2 na vás môže pôsobiť ako hlúposť plná násilia a krvi. V tom prípade ste hru nehrali a žiaľ ani nepochopili. Je to krvavé divadlo, avšak je nutné preto, aby bola inak priemerná strieľačka niečim odlišná a zároveň nevyzerala hlúpo. Tomu jej pomáha aj zápletka: Jackieho sa ostatní boja, je obklopený podívnými indivíduami, cení si vernosť skutočnej i mafiánskej rodine, no zároveň sa nebojí zašpiniť si ruky.

Je to iné ako v Call of Duty, kde síce bez krvi, ale i tak, vezmete život stovkám virtuálnych vojakov? Príbehová jazda s plynom na podlahe má neskutočný štýl. Napriek tomu, že máme pred sebou lineárnu cestu plnú naskriptovaných situácií, je hranie zábavné.

Prostredie sa mení plynulo a okrem mafiánskeho sídla navštívite napríklad cintorín, zábavný park, reštauráciu a iné nie práve romantické miesta. Prechádzky po sanatóriu či pekle sú kapitolou samé o sebe. Samotná kampať nezaberie viac, než je dnes bežné. Na rozdiel od vojenských akcií má odlišnú atmosféru, a to ju robí odlišnou.

Krvavý doping

Po 6-7 hodinách a niekoľkých súbojoch s odolnými bossmi sa prederiete na samotný záver, pričom koniec si volíte sami. Hra ich má dva a ani jeden sa vám nebude príliš páčiť. Okrem toho je možné skúsiť príbehom prejsť znovu s už nadobudnutými skúsenosťami a zlepšenými atribútmi.

Ako je totiž momenátlne zvykom, aj klasická akcia musí mať aspoň minimálne RPG prvky a za zabíjanie nepriateľov tak dostávate duše. Slúžia ako platidlo za rôzne vylepšenia: od samotnej Temnoty a jej schopností až po efektívnejšie zbrane či samotného Jackieho. Je to nenápadná vložka a znovuhrateľnosť s už nadopovaným hrdinom za pokus rozhodne stojí.

Nie je to však všetko. The Darkness 2 klasický multiplayer neobsahuje, no máte možnosť si skúsiť kooperatívne Vendetta misie. Štyri nové a vynikajúco vyprofilované postavy sú hrdinami, ktorí idú po krku spomínanému Bratstvu a ich príbehy sa odohrávajú popri hlavnom. Nečakajte žiadnu novú kampaň, skôr masaker v aréne, pričom sa ani tu nezabudlo na RPG prvky. Môžete hrať osamote i štyria hráči, zábava je zaručená. Tradičný multiplayer The Darkness 2 neobsahuje.

Výrazný podiel na pôsobivej atmosfére má technické spracovanie. Hudbu síce príliš vnímať nebudete, no dabing na vás okamžite zapôsobí.

Nehovoriac o grafike. Jej komixový vzhľad je založený na cel-shade technológii (čiernou a výraznou čiarou obtiahnuté postavy a predmety) a niektorým objektom, ktoré akoby nepokrývala textúra, ale boli maľované. Samotný výzor teda nie je po technologickej stránke úžasný, na úroveň Crysis 2 či Battlefield 3 sa temný masaker nedostane, no je nesmierne špecificky a precízne spracovaný, za čo mu tlieskame.

Krvavé resumé

The Darkness 2 je síce krvákom, no nie samoúčelným. Je to poctivo pripravená akcia pre dospelých, pričom jej nechýbajú tragické prvky a aspoň náznak emócií, drsný humor a zapamätateľné postavy. Hoci je samotná Temnota brutálnym pomocníkom a krvavé jatky nemusia niektoré žalúdky rozdýchať, je skvelé a pútavé dobrodružstvo.

Temní predchodcovia Prvý diel The Darkness slávil úspech. Radovali sa herní recenzenti i hráči. Dospelý príbeh, dospelá atmosféra, dospelá hrateľnosť - atribúty, na ktoré sme u švédskych Starbreeze boli zvyknutí. A čakali od nich pokračovanie. V 2K Games sa však rozhodli inak a druhý diel zverili vývojárom z Digital Extremes. Očakávania poklesli. Nie, že by títo tvorcovia stvorili iba herné braky, no skutočne zapamätateľným titulom sa na hernej scéne zatiaľ neuviedli. Pariah a Dark Sector boli síce fajn, ale nie hity. PC konverzie titulov Homefront, Bioshock 2 neboli zlé, no chcelo by to skutočne zašlú slávu vlastných projektov. A to sa im stalo s The Darkness 2. Vynikajúca komixová predloha je vo virtuálnej podobe vyvedená takmer na výbornú. Naše obavy z toho, ako sa nám podarený prvý diel utopí v priemernosti tak chvalabohu boli zbytočné a my si môžeme užívať riadne temné dobrodružstvo.

Zdroj screenshotov: Deviantart, Justpushstart