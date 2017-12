Česi chcú zákon na vypnutie webu, my o ňom rokujeme tajne

Na Slovensku sa o zákone, ktorý by umožnil vypnutie webu, rokuje v utajenom režime.

27. feb 2012 o 21:23 Adam Valček

PRAHA, BRATISLAVA. Českí úradníci pracujú na zákone, ktorý umožní odpojiť krajinu od internetu. Jeho vecný zámer zverejnil tamojší bezpečnostný úrad.

Právomoc vypnúť internet by mal mať premiér, ktorý bude musieť vyhlásiť stav kybernetického nebezpečenstva.

„Pôjde o skutočne mimoriadne opatrenie, ktorého uplatnenie sa predpokladá len výnimočne v prípade masívneho útoku na životne dôležitú infraštruktúru,“ povedal pre denník MF Dnes Dušan Navrátil, šéf českého bezpečnostného úradu.

Materiál považuje za súčasti kritickej infraštruktúry napríklad siete vládnych inštitúcií, energetických podnikov, nemocníc či bánk.

Podobné opatrenie už preberali aj naši úradníci, keď rokovali o návrhu zákona o informačnej bezpečnosti. Komisia pre správu národnej domény sa však 12. apríla 2011 rozhodla, že táto problematika by sa mala preberať v utajenom režime. To kritizuje napríklad mimovládna Spoločnosť pre otvorené informačné technológie. „O takýchto návrhoch by sa malo diskutovať verejne,“ povedal Ľubor Illek z tohto think-tanku.

V Česku by mala norma začať platiť od roku 2015, píše MF Dnes.

Odborníci sa podľa denníka zhodli, že ide o dobrý návrh, ktorý mal prísť oveľa skôr. Štát by mal však investovať energiu a čas do osvety a vysvetľovania verejnosti.

Zaviesť by sa mala aj výchova informačnej bezpečnosti v školách.