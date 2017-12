S webovými zľavami vás čakajú hlavne nové zážitky

Zľavový kupón je zvyčajne výhodnou cestou k pôžitkom, ktoré si v každodennom strese užívame iba zriedkavo.

27. feb 2012 o 7:40 Milan Gigel

Firmy ponúkajú víkendové pobyty, športové vyžitie, masáže, kozmetické služby a gastronomické zážitky za ceny, ktorým nemožno odolať. Výhodné ponuky tovarov by ste hľadali márne. Do vysokých zliav sa nevmestia.

Ak si dokážete triezvo vybrať tie najzaujímavejšie z ponúk, čaká vás príjemný oddych a uvoľnenie. Niet dôvodu odmietnuť štedré ponuky.

Najprv platba, potom kupón

Závisí na druhu zľavového poukazu a obchodných podmienkach, či zaplatíte ihneď po objednávke, alebo neskôr. Firmy sa potrebujú vysporiadať s nazbieraním minimálneho počtu zákazníkov a zaplatiť bankám za pohyby na účte čo najmenej.

Bankový prevod je najčastejším spôsobom platby a využívajú ho dve tretiny spotrebiteľov, ktorí svoje skúsenosti nazbierali v minulosti pri nakupovaní cez internet. Ak prevádzkovateľ zľavového servera pýta úhradu ihneď pri objednávke, peniaze za kupóny ktoré nevošli do platnosti vráti spotrebiteľom na účty po vypršaní ponuky. Mnohí však spotrebiteľov vyzvú na úhradu až v momente, keď sa potrebný počet spotrebiteľov na poskytnutie zľavy nazbiera. Objednávky sú záväzné od momentu ich potvrdenia. Nie úhrady.

Platobná karta ponúka možnosť blokovania peňazí. Aby prevádzkovateľ nemusel peniaze vracať, ak sa zľavová akcia neuskutoční, využije pri nákupe blokovanie peňazí, ktoré neskôr prevedie na svoj účet, alebo uvoľní. Peniaze vždy putujú na účet firmy, ktorá prevádzkuje systém zľavových kupónov. Tá sa neskôr vysporiada s obchodníkom, ktorý zľavu ponúkol.

Pre spotrebiteľa je rozhodujúci dátum pripísania peňazí na účet prevádzkovateľa. Ten mu následne prostredníctvom internetu doručí digitálnu verziu zľavového poukazu.

Poukaz môže využiť ktokoľvek

Nie je dôležité, či má poukaz formu dokumentu, ktorý si na papier vytlačíte z e-mailovej schránky či webu prevádzkovateľa, alebo si ho necháte zaslať v papierovej podobe. Vo všetkých prípadoch obsahuje jedinečný kód, ktorý je zárukou jednorazovej použiteľnosti. Poukaz má zvyčajne časovo obmedzenú platnosť a nie je výnimočné ak obsahuje návod na jeho použitie. Nie je viazaný na meno a mnohí prevádzkovatelia ponúkajú doručovanie zľavových kupónov vo forme darčeku, na ktorom nie je uvedená jeho cena.

Pri kúpe služieb využijete poukaz priamo v prevádzke firmy, ktorá zľavu ponúkla. Spotrebiteľ sa ním identifikuje pri objednávke služby. S tým sa niekedy môže spájať potreba včasnej rezervácie, obzvlášť ak ide o služby pri ktorých je to zvykom. Ak sa vám nepodarí v čase platnosti nájsť vhodný termín pre masáž, kozmetiku či posedenie v čase vášho voľna, možno budete musieť siahnuť po dovolenke v zamestnaní, alebo sa zmieriť s prepadnutím kupónu. Na to vás zvyčajne server pri nákupe dôsledne neupozorní.

Niektoré kupóny umožňujú kúpu zľavnených tovarov v internetových obchodoch. V takomto prípade vpíšete číslo kupónu od objednávky v momente, keď uzavriete virtuálny nákupný košík na internete. Hodnota kupónu či zľavu ktorú predstavuje sa odpočíta zo sumy na úhradu.

Prevádzkovatelia zľavových serverov zvyčajne nepreplatia kupóny, ktoré ste v časovom limite nevyužili. Ak áno, zvyčajne ide o benefity rôznych zákazníckych programov pre pravidelných zákazníkov.

U koho reklamovať?

Aj keď obchodný vzťah vzniká medzi prevádzkovateľom zľavového servera a spotrebiteľom, za kvalitu produktov a služieb zodpovedajú firmy, ktoré ich ponúkajú. Preto je potrebné dožadovať sa reklamačného konania priamo v prevádzke, kde si zľavu uplatňujete.

Spotrebitelia často poukazujú na to, že vaše očakávania by nemali byť vysoké. Služby poskytované za zľavové kupóny sa niekedy líšia od tých, za ktoré platíte plnú hodnotu. Nie je výnimočné zistiť na mieste v cenníku, že zľava nedosahuje avizovanú výšku a pravidelného zákazníka prekvapí, ak mu v reštaurácii na tanier naservírujú obdobu obedného menu namiesto plnohodnotnej porcie na objednávku.

Ak si pre vinu firmy nemôžete zľavový kupón uplatniť, komunikovať by ste mali s prevádzkovateľom zľavového portálu. Silné firmy sa dokážu za svojich zákazníkov postaviť a možno počítať s náhradou do výšky sumy zaplatenej za kupón. Ak si to so zľavami rozmyslíte, od zmluvy môžete odstúpiť v zákonnej sedem dňovej lehote s nárokom na vrátenie peňazí.