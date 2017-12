Britský vynález: Žehlička nepotrebuje dosku

Guildford 11. augusta (TASR) - Brit Jonathan Nwabueze vymyslel žehličku, ktorá bielizeň vyžehlí prakticky sama a nepotrebuje na to žehliaci dosku.

11. aug 2002 o 21:23 © TASR 2002

Žehlenie prebieha tak, že prístroj vytvorí vákuum, ktoré látku nasaje a pritlačí na horúci spodok žehličky. Cez dúchadlo prúdi horúca para, ktorá prenikne cez látku a vyhladí všetky záhyby. Vypustenú paru žehlička vtiahne späť do svojho vnútra, kde sa recykluje.

Bielizeň ako nohavice alebo košele sa dajú žehliť zavesené na vešiaku. Žehlička vie dokonca vyhladiť pokrčené šatstvo počas nosenia, ale to sa neodporúča, povedal Nwabueze. Jeho vynález je vhodný na cesty, kempovanie alebo na žehlenie veľkých kusov látky.

Žehlička Jen Turbo má vnútri malý ventilátor, ktorý poháňa elektromotor. S podporou University of Surrey sa podarilo skonštruovať fungujúci prototyp.

Nwabueze investoval do vývoja žehličky asi 6000 eúr. Teraz hľadá výrobcu a investora, ktorí by jeho patent posunuli do fázy sériovej výroby.