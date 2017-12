Čo naozaj robíte?

Jediná možnosť, ako ste mohli obrázky na tejto stránke doteraz nevidieť, je, že ste v posledných dvoch dňoch neboli na Facebooku.

25. feb 2012 o 0:00 (jj)

Inak by ste sa im nemali ako vyhnúť, pretože séria What I Really Do (Čo naozaj robím) sa šíri aj po slovenskom Facebooku rovnako úspešne, ako napríklad paródie predvolebných bilbordov.

Autorom facebookovej mémy je Američan Garnet Hertz. V úplne prvom obrázku sám seba označil za súčasného umelca, o ktorom si jeho priatelia myslia, že užíva marihuanu a jeho mama, že si len tak kreslí farbičkami ako malé dieťa. V skutočnosti mal robiť návrh na nový projekt a ako píše na svojom facebookovom profile, presne to sa chystá naozaj urobiť.

Od zverejnenia prvého obrázka prešli len tri týždne, no odvtedy sa stal jeho motív senzáciou. Dnes sa už môžete zasmiať na tom, čo naozaj robia psychiatri, nezamestnaní, architekti, smetiari alebo aj ženy v domácnosti. Na internete už existujú pripravené šablóny, do ktorých stačí doplniť fotky a text, takže oznámiť svetu, čo v skutočnosti robíte, môžete aj vy.

Podobným vtipom sa na Facebooku darí už dlho. Úspešná bola napríklad séria videí Sh*t People Say, v ktorej sa striedali najfrekventovanejšie výroky blondínok, cyklistov, Newyorčanov, vegánov a desiatok ďalších. Ešte pred ňou sa darilo sérii Advice Animals (poraďte zvieratám). Psy tak mohli zistiť, že ak vypijú olej, mali by nechať bežať motor alebo že pochybnosti treba jednoducho vybehať.