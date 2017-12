Papierové lietadlo štartuje pomocou laserového lúča

11. aug 2002

Londýn 11. augusta (TASR) - Vedci z Tokyo Institute of Technologie vyvinuli papierové lietadlo, ktoré sa vznesie do vzduchu iba silou impulzu laserového lúča. Len niekoľko centimetrov dlhé lietadlo sa pohybovalo rýchlosťou 1,4 metra za sekundu, informovali časopisy Nature a Applied Physics Letters.

Pokračovaním vývoja tohto vetroňa by podľa Takašiho Yaba mohli byť ultraľahké minilietadlá, ktoré by monitorovali podnebie a aktivitu sopiek. Japonci preto spolupracujú s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA), aby zistili možnosti laserového štartéra pre malé satelity.

Lietadlo je poskladané z hliníkového papiera. Ak je naň namierený laserový lúč, dá sa aj ovládať. Hliníková fólia je pokrytá vrstvou akrylového polyméru, ktorá sa vyparuje vplyvom ožarovania laserom. Vzniká tak prúd plynov, poháňajúci lietadlo vpred.

Tento princíp funguje aj s vodnými kvapkami. Do vnútra lietadla by stačilo umiestniť nádrž s vodou. Z nej by vytekala voda pomaly na povrch, kde by sa vyparovala.

Yabeho papierové lietadlo vychádza z myšlienky amerického inžiniera Arthura Kantrowitza z roku 1972. Kantrowitz vtedy zistil, že ak sa na kvapalinu na povrchu lietadla nasmeruje laserový lúč, jej vyparovaním vzniká prúd plynov, ktorý ho poháňa ako normálne motory.

V roku 1997 vyskúšali výskumníci v laboratóriách amerického letectva infračervený laser na pohon malého hliníkového modelu rakety. Laserový impulz premenil vzduch v prívodnej komore na vysokotlakovú plazmu. Vzniknutý tlak následne zdvihol ľahkú raketu niekoľko sto metrov do výšky.