Neutrína svetlo nepredbehli. Zastavil ich kábel

Fyzik: Testy budú ešte pokračovať

„Banálne chyby sa odohrali aj pri mnohých iných experimentoch,“ hovorí o nových testoch experimentu OPERA fyzik Jozef Masarik z Univerzity Komenského.

Ako je možné, že sa pri takomto veľkom projekte stane takáto chyba?

„Musíme si uvedomiť, že tie experimenty sú obrovské, odohrávajú sa v obrovských zariadeniach. Sú tam tisícky rôznych prepojení, pričom experiment bežal už dlho. Vždy je možné, že spoje sa po čase uvoľnia, je to tak aj pri iných elektrických zariadeniach. Nikdy sa to nedá vylúčiť a banálne chyby sa odohrali aj pri mnohých iných experimentoch.“

Čo by znamenalo pre fyziku, keby boli neutrína naozaj rýchlejšie?

„Bol by to prevratný objav. Nepoprelo by to len teóriu relativity, podľa ktorej nič nemôže presiahnuť rýchlosť svetla, ale túto teóriu sme už zabudovali aj do mnohých iných oblastí fyziky - časticová, jadrová fyzika. Využíva sa aj pri GPS. Zdá sa, že všetko funguje presne, a keby toto neplatilo, nezmenili by sa len mnohé oblasti vo vede, ale aj mnohé technologické veci.“

Dá sa povedať, že zistenie ušetrilo vedcom prácu?

„Dôkaz, že neutrína sú rýchlejšie ako svetlo, by naozaj viedol k formulovaniu iných teórií, iných predstáv o svete. Už na druhý deň, ako bol pôvodný oznam zverejnený, som povedal, že podľa mňa tam bola nejaká chyba v meraní. Som presvedčený, že nadsvetelné rýchlosti nie sú, ale aj túto informáciu o možnej chybe v meraní treba overiť. Jednoznačne to nebolo ani vyvrátené, ani potvrdené.“

Testy neutrín budú ešte pokračovať?

„Určite budú pokračovať, aj na experimente OPERA. Fyzikálne teórie sa berú ako reálne až vtedy, keď sa experiment podarí zopakovať minimálne v jednom ďalšom nezávislom experimente. Bez ohľadu na to, aký je teraz výsledok, bude sa to overovať.

Čo očakávame od výskumu neutrín?

„Meranie rýchlosti neutrín je vedľajší produkt, hlavným cieľom experimentu OPERA bolo meranie oscilácie neutrín. Teda keď neutrína menia formy, čo má veľký význam pre pochopenie vlastností neutrín. Nevieme napríklad, či majú nulovú, alebo nenulovú hmotnosť. Ak by sme vedeli určiť ich hmotnosť, dospeli by sme ďalej v poznaní tmavej hmoty, ktorej súčasťou môžu byť práve neutrína. Lepšie by sme chápali, ako vesmír funguje.“

Matúš Krčmárik