Počítačovú gramotnosť si pilotne otestovali vybraní ôsmaci

Cieľom štúdie ICILS je zistiť, ako sú študenti pripravení na život v informačnom veku. Nakoľko sú schopní pracovať, komunikovať a tvoriť s počítačom.

21. feb 2012 o 12:26 SITA

BRATISLAVA. Počítačovú a informačnú gramotnosť si v pilotnom ročníku medzinárodného projektu ICILS otestovalo aj 471 ôsmakov zo Slovenska. "Do pilotného testovania je zapojených 21 škôl s vyučovacím jazykom slovenským a štyri školy s vyučovacím jazykom maďarským," povedala agentúre SITA riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská.

Vzorku vybrali náhodným stratifikovaným výberom z databázy všetkých škôl Ústavu informácií a prognóz školstva, ktoré majú žiakov navštevujúcich 8. ročník alebo zodpovedajúci ročník osemročného gymnázia. Podľa Kanovskej sa vybrané školy zúčastnili ochotne.

Testovanie pripravila Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vzdelávania IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Cieľom štúdie ICILS je zistiť, ako sú študenti pripravení na život v informačnom veku. Nakoľko sú schopní pracovať, komunikovať a tvoriť s počítačom doma, v škole či na pracovisku. ICILS sleduje, aké faktory ovplyvňujú gramotnosť študentov a čo môžu urobiť školy pre zlepšenie situácie.

Testovanie sa na Slovensku konalo minulý týždeň na 21 základných školách a štyroch osemročných gymnáziách. Z každej školy si svoju počítačovú gramotnosť overilo približne dvadsať náhodne vybratých žiakov. "Okrem žiakov štúdia prostredníctvom dotazníkov zbiera informácie aj od učiteľov (celkovo 347 učiteľov), riaditeľov škôl a IKT technikov/školských informatikov," poznamenala Kanovská.

Školáci sa museli popasovať s tromi typmi úloh. Zvládnuť museli odpovede na uzatvorené aj otvorené otázky, taktiež simuláciu počítačového programu, v ktorom budú musieť dokončiť požadovanú akciu podľa inštrukcií. Absolvovali aj autentické úlohy, v ktorých bolo potrebné upraviť a vytvoriť produkty s pomocou počítačových aplikácií.

V pilotnom ročníku sa na testovaní ICILS zúčastňujú Austrália, Kanada, Čile, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Hongkong, Izrael, Kórea, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Thajsko a Turecko.

"Keďže ide o pilotné testovanie, výsledky tohto pilotného testovania na národnej ani medzinárodnej úrovni nebudú zverejnené. Toto testovanie slúži na overenie vhodnosti testových položiek," uzavrela Kanovská.