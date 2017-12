Intel vtesnal WiFi do mobilného procesora

Menšie mobilné zariadenia a nižšiu spotrebu energie pre bezdrôtovej komunikácii by mohli umožniť nové procesory, ktoré by na seba prebrali bremeno iných čipov a komponentov.

21. feb 2012 o 9:45 Milan Gigel

Intel predstavil 32-nanometrový procesor Rose Point z rodiny Atom, ktorý ovláda reč WiFi.

Procesor si poradí s komunikáciou v 2,4 GHz pásme prostredníctvom štandardov 802.11 b/g. Má dve jadrá s pracovnou frekvenciou od 0,6 do 1,6 GHz a je navrhnutý tak, aby jeho WiFi modul bolo možné preniesť bez úprav aj do ďalších plánovaných procesorov.

Cieľom je znížiť výrobné náklady, zjednodušiť konštrukciu zariadení a zaistiť ich efektívnejšiu prevádzku. Súčasne to znamená krok proti výrobcom komunikačných čipov.

Na spoluprácu prizval i ďalších

Spoločnosť sa netají tým, že v budúcnosti by chcela integrovať do procesorov aj mobilnú 3G a 4G konektivitu, čo by mohlo byť prínosom pre netbooky, smartfóny a tablety.

Svoj prienik do sveta mobilov plánuje v spolupráci s Motorolou a Lenovom. Nie je tomu dávno, čo Intel odkúpil spoločnosť Infineon Technologies, aby posilnil svoje technologické portfólio.

Aby však ukrojil z trhového koláča rivalom, ktorí využívajú ARM architektúru, bude mať čo robiť.

Qualcomm už skúsenosti s podobnými technológiami má. Vo svojom portfóliu má mobilné procesory s integrovanou WiFi a 3G/4G konektivitou, ktoré sú dostupné vo vzorkovom množstve pre výrobcov smartfónov. Majú označenie S4 a sú schopné prevádzky nového systému Windows 8 od Microsoftu.

Informovala o tom server CIO Asia.