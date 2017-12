Holandsko predstaví umelý hamburger za 250-tisíc eur

Výroba hamburgera so syntetickým mäsom bude stáť okolo 250 000 eur, keďže v cene sú premietnuté vysoké náklady na výskum.

20. feb 2012 o 14:02 TASR

AMSTERDAM. Holandskí vedci sú presvedčení, že najneskôr na jeseň tohto roku si budú môcť pripraviť prvý hamburger so syntetickým mäsom, ktoré "vyrástlo" v laboratórnych pokusných miskách, uviedol dnes spravodajský server DutchNeews.nl.

Túto možnosť cez uplynulý víkend potvrdil Mark Post, profesor z maastrichtskej univerzity zodpovedný za výskum v tejto oblasti. Jeho slová odzneli na víkendovom stretnutí Amerického združenia pre pokročilú vedu (AAAS).

Výskumný tím združený okolo profesora Posta na univerzite v Maastrichte už vypestoval malé kúsky svaloviny v dĺžke dve centimentre, široké jeden centimeter s asi milimetrovou hrúbkou, potvrdila v týchto dňoch aj britská rozhlasová stanica BBC.

Od týchto kúskov k hamburgeru je ešte ďaleko, vedci však naznačili, že umelo vypestovaná mäsová hmota šedobielej farby bude zmiešavaná s krvou a umelo vypestovanými tukmi, aby sa vytvorila potrebná zmes pre hamburger. Podľa vedcov by sa im to malo podariť už do jesene tohto roku.

Konečným cieľom vedeckého tímu je nájsť efektívnejší spôsob výroby mäsa ako chov a následné utracovanie zvierat. Profesor Post verí, že syntetické mäso by raz mohlo znížiť chov dobytka na zvieracích farmách o 60 percent.

Výroba hamburgera so syntetickým mäsom bude stáť okolo 250.000 eur, keďže v cene sú premietnuté vysoké náklady na výskum. Najdrahší hamburger na svete by mali oficiálne predstaviť v októbri v Maastrichte, pričom podľa profesora Posta ešte nebolo rozhodnuté, kto bude mať tú česť skonzumovať tento jedinečný kulinársko-vedecký výtvor.