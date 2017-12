Dohoda ACTA v Európe padá, Poľsko ju odmietlo prijať

17. feb 2012 o 21:40 Adam Valček

Protipirátska dohoda ACTA by mohla viesť k zániku slobodného internetu, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk a oľutoval jej podpis. Do Bruselu odkázal, že Poľsko dohodu neprijme.

VARŠAVA, BRATISLAVA. Európskej komisii sa zrejme nepodarí presadiť prijatie spornej protipirátskej Obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA) v celej Európskej únii. Poľský premiér Donald Tusk v piatok večer vyhlásil, že jeho krajina dohodu neprijme.

„Podpis dohody bol chybou,“ vyhlásil Tusk na mimoriadnom brífingu. Poľsko totiž patrí k 22 členom Európskej únie, ktorí ACTA podpísali 26. januára 2012 v Tokiu. Aby platila, musel by ju ešte ratifikovať tamojší parlament, čo sa podľa Tuska už nestane.

Tusk: Nezodpovedá dnešnej realite

„Nikto nie je rád, keď musí zmeniť názor, ale hriechom je ostať v omyle a nezmeniť názor, keď na to existujú jasné dôvody,“ povedal Tusk podľa denníka Gazeta Wyborcza.

Poľsko ratifikáciu dohody stoplo začiatkom februára. Tusk vysvetlil, že odvtedy vláda diskutovala s viacerými odborníkmi. „Dospeli sme k záveru, že ACTA nezodpovedá realite 21. storočia.“

Poľský premiér kritizoval najmä nejednoznačnosť dohody a jej možné dôsledky, keďže si ju krajiny môžu interpretovať rôzne. Môže to podľa neho spôsobiť koniec slobodného internetu.

„Zdá sa nepochybné, že ACTA sa pokúša presadzovať duševné práva za príliš vysokú cenu. Za cenu slobody internetu,“ uzavrel Tusk.

Dohoda bude platiť

Verejnosti tiež oznámil, že listom oslovil všetkých predsedov strán, ktoré sú združené vo frakcii ľudovcov v Európskom parlamente. V tejto skupine sú zaradení aj poslanci slovenského Kresťanskodemokratického hnutia.

Okrem nich oslovil aj niektorých premiérov a prezidentov európskych krajín, medzi nimi aj nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú.

Pokiaľ Poľsko zotrvá na svojom názore, ACTA nebude platiť nikde v Európskej únii. Neznamená to však, že by sa Európanov netýkala.

Protipirátsku dohodu už podpísalo šesť krajín sveta, čo stačí na to, aby vstúpila do platnosti.

Dohodu podpísali napríklad Austrália, Kanada, Japonsko, Maroko, Singapur či Spojené štáty americké. Občania Európskej únie tak môžu pocítiť možné dôsledky ACTA pri ceste do týchto krajín.

Dohoda je otvorená na podpis až do mája 2013. Pokiaľ by sa dovtedy členovia Európskej únie dohodli na jej ratifikácii, mohla by ACTA platiť aj v rámci únie.