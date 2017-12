Superdecko posilňuje na fľašiach. Päť najlepších videí týždňa

Čo robia vaše deti? Ako k tomu príde britský vidiek? A prečo bulvár nikdy neprenasleduje čarodejnice? Vybrali sme najpopulárnejšie videá zo sociálnych sietí.

18. feb 2012 o 10:00 Tomáš Prokopčák

Megahojdačka

My, ktorí máme strach z výšok, niektoré veci nechápeme. Ale ani to nič nemení na fakte, že ľudia sú schopní vyskúšať všetko. Vrátanie „hojdania" sa kdesi na skaliskách.

Mikrosilák

Ak sa čosi stane populárnym videom na internete, ešte to neznamená, že to je aj pekné, milé alebo poučné video. Skôr naopak. Mohli by sme sa síce baviť o morálke, no úprimne - na čo zvyčajne klikáte vy?

Stereotypy

Milujú babičky. A tradície. Čudné názvy miest, zvieracích maznáčikov, pochodové kapely, kroje, poľovačky, čudné oblečenie... Pokračovať by sme mohli v podobnom duchu. Skôr by nás zaujímalo, čo by sa dalo povedať o Slovákoch?

Nevolali? Volali!

Ako by sme to len povedali diplomaticky? Asi takto: skúsenosť s pokusom dovolať sa káblovému operátorovi by si mal absolvovať každý. Len tak, pre test trpezlivosti.

Tak sme tu, zase

Iste, zrovna na túto panenskú planétu preplnenú mierumilovnými národmi s ekologickým prístupom k hocičomu by sa chodili prípadní mimozemšťania vzdelávať. A určite by pri tom obdivovali naše technológie.

Básnička (bonus)

Nasledujúce video je taký milý bonus (ktorý vyžaduje trošku znalosti angličtiny). Napríklad o tom, ako britský zlodej kričí chyťte... no, vlastne hocikoho. Len preboha nie tie čarodejnice.