Firma Cisco napadla na súde fúziu Skype s Microsoftom

Americká technologická spoločnosť Cisco Systems napadla na druhom najvyššom súde EÚ akvizíciu firmy Skype technologickým gigantom Microsoft.

16. feb 2012 o 17:15 SITA

BRATISLAVA. Brusel mal totiž podľa názoru Cisco pri schvaľovaní transakcie stanoviť prísnejšie podmienky pre Microsoft.

"Cisco nemá problém so samotnou fúziou, no myslíme si, že Európska komisia mala určiť také podmienky, ktoré by zaistili lepšiu interoperabilitu a založili ju na spoločnom štandarde," uviedla spoločnosť s tým, že jej cieľom je zabrániť, aby akákoľvek firma získala dominantné postavenie v segmente videokomunikácie.

Americký softvérový gigant Microsoft sa na kúpe technologickej firmy Skype Technologies, ktorá poskytuje služby internetového telefonovania a komunikácie, dohodol v máji minulého roku, pričom akvizíciu v októbri odobril aj samotný Brusel. Za kúpu pritom zaplatil 8,5 mld. USD.

Cisco fúziu napadol na Všeobecnom súde Európskej únie spolu s talianskym operátorom Messagenet, ktorý je konkurentom pre Skype. Microsoft je však presvedčený, že rozhodnutie o fúzii na súde obstojí.

"Európska komisia túto akvizíciu dôkladne preskúmala, na čom sa aktívne podieľala aj spoločnosť Cisco a transakciu schválila vo svojom 36-stránkovom rozhodnutí bez akejkoľvek podmienky," uviedol Microsoft.

Cisco argumentuje, že plán Microsoftu integrovať Skype exkluzívne do jeho produktu Lync, by mohol znemožniť ostatným firmám a programom získať prístup k viac ako 700 mil. užívateľov, ktorí využívajú Skype.

"Predstavte, aká komplikovaná by bola spolupráca, ak by ste mohli volať iba ľuďom, ktorí používajú rovnakého mobilného operátora, alebo ak by ste vaším telefónom mohli volať iba na telefóny určitej značky," dodala spoločnosť.