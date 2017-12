Google získal súhlas od Európskej komisie na odkúpenie Motoroly

Spoločnosť Google získala v pondelok bezpodmienečný súhlas od Európskej komisie (EK), ako regulátora, na odkúpenie spoločnosti Motorola Mobility.

14. feb 2012 o 10:35 SITA

BRUSEL 14. februára (SITA, Reuters) -

Komisia však uviedla, že bude pozorne sledovať, akým spôsobom používa Google patenty, aby sa uistila, že sa spoločnosť správa v súlade s protimonopolnými pravidlami. Dohoda o odkúpení spoločnosti Motorola mobility podľa vyjadrení EK výrazne nezmení podmienky na trhu. "Akvizíciu sme povolili. Po starostlivom zvážení sme dospeli k názoru, že nevzniká ohrozenie konkurenčného prostredia," povedal podpredseda Európskej komisie pre hospodársku súťaž Joaquin Almunia. "Toto rozhodnutie by nemalo znamenať a ani neznamená, že nemáme obavy z toho, že niekedy v budúcnosti Google tieto patenty zneužije," dodal Almunia. Spoločnosti potrebujú povolenie ešte od regulačných úradov v USA a v Číne. Americké úrady by, podľa informácií agentúry Reuters, mali schváliť transakciu tento týždeň, čínsky regulátor by mal rozhodnúť do 20. marca.

Internetový gigant Google kúpi výrobcu mobilných telefónov Motorola Mobility za 12,5 mld. USD v hotovosti. Spoločnosti sa dohodli na konečnej podobe transakcie, v rámci ktorej Google zaplatí za akciu Motorola Mobility 40 USD. Dohoda predpokladá, že Motorola Mobility zostane licencovaným užívateľom platformy Android a Google ju bude prevádzkovať ako osobitnú divíziu. Google zároveň potvrdil, že operačný systém Android naďalej hodlá ponechať ako otvorenú platformu.

(1 EUR = 1,3254 USD)