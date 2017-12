Občianske preukazy budú vydávať aj s elektronickým čipom

Občianske preukazy bez elektronického čipu bude možné vydávať najneskôr do 30. novembra 2012.

10. feb 2012 o 11:03 TASR, SITA

Občianske preukazy bez elektronického čipu bude možné vydávať najneskôr do 30. novembra 2012.

BRATISLAVA. Súčasťou občianskeho preukazu bude od júla tohto roka aj elektronický čip. Doklad sa tak doplní aj o údaje, ako je informácia o krvnej skupine či dosiahnutom vzdelaní, ktoré budú dostupné len so súhlasom jeho držiteľa.

Vyplýva to z novely zákona o občianskych preukazoch, ktorú podpísal prezident SR Ivan Gašparovič. TASR informovali z Kancelárie prezidenta.

"Základným cieľom novely je zavedenie elektronických občianskych preukazov vo forme čipovej karty, ktorá umožňuje jednoznačnú a bezpečnú identifikáciu občanov v elektronických systémoch verejnej správy s využitím mechanizmov zaručeného elektronického podpisu. Vytvoria sa tým základné predpoklady na realizáciu a používanie elektronického podpisu a elektronických služieb v rámci e-Governmentu," konštatuje sa v materiáli ministerstva vnútra.

Na preukázanie totožnosti pri elektronickej komunikácii tak bude potrebný nielen samotný doklad, ale aj jeho osobný bezpečnostný kód. Ten bude pozostávať zo šiestich až desiatich číslic, ktoré si zvolí žiadateľ o preukaz samostatne. Toto heslo pritom bude možné na okresnom policajnom riaditeľstve meniť.

Doba platnosti identifikačných dokladov, ktoré budú vydané do konca júna 2012, sa legislatívnou úpravou nezmení.

Schválením pozmeňovacieho návrhu Mariána Radošovského (KDH) sa do zákona dostala aj novinka, na základe ktorej bude možné od 1. januára 2013 požiadať o vydanie občianskeho preukazu aj v zahraničí na slovenských zastupiteľských úradoch.

Taxíkmi už môžu byť aj mikrobusy

Vozidlami taxislužby budú od marca už aj autá s počtom sedadiel do deväť osôb, teda takzvané mikrobusy. Veľkí prevádzkovatelia týchto služieb navyše budú mať povinnosť mať vo svojom vozovom parku aj vozidlo na prepravu cestujúcich, ktorých nemožno prepravovať v štandardnom vozidle taxislužby. Vyplýva to z nového zákona o cestnej doprave, ktorý podpísal prezident SR Ivan Gašparovič. TASR dnes informovali z Kancelárie prezidenta.

Právna norma vo vzťahu k taxikárom stanovuje aj podmienky, za akých si môžu svoje vozidlo pre výkon tejto profesie zaregistrovať. Takéto auto napríklad musí mať najviac päť rokov odo dňa uvedenia do prevádzky, alebo najazdených najviac 100.000 km s benzínovým motorom či hybridným pohonom, alebo 150.000 km s naftovým motorom.

Zákon tiež upravuje prepravu nebezpečných vecí. Primárne sa má riadiť európskou dohodou ADR, ktorá upravuje tento postup. Výnimku majú napríklad vozidlá ozbrojených síl, ktoré prepravujú výbušniny.

Doktorandi teológie budú PhD.

Absolventi riadneho doktorandského štúdia v odbore katolícka teológia budú po obhajobe dizertačnej práce dostávať titul PhD. a nie ThDr., ako je to v súčasnosti. Vyplýva to z novely vysokoškolského zákona, ktorú podpísal prezident SR Ivan Gašparovič.

Právna norma, ktorá nadobudne účinnosť v apríli, zároveň zavádza pojem študent so špecifickými potrebami. Za takého sa považuje študent so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, s chronickým ochorením, zdravotným oslabením, so psychickým ochorením, s autizmom či s poruchami učenia.

Vysokým školám tak napríklad vzniká povinnosť upraviť formu a spôsob prijímacích skúšok či podmienky štúdia pre potreby takéhoto študenta.

Táto nová úprava vyplýva z ratifikovaného Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. SR je týmto dokumentom, ktorý podpísal prezident SR Ivan Gašparovič 28. apríla 2010, viazaná.

Novela tiež na základe schváleného pozmeňovacieho návrhu vytvára podmienky na sprístupňovanie základných informácií o pracovných pomeroch vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.

Súčasťou pozmeňovacieho návrhu je povinné vytvorenie registra, v ktorom budú zaregistrovaní všetci profesori a zamestnanci vysokých škôl s uvedením ich úväzku. Študenti by tak mali prehľad, kde všade pedagógovia učia a do akej miery sa im na danej vysokej škole môžu venovať.

Umožní sa tak verejná kontrola prípadov, keď môže dochádzať k odmeňovaniu tej istej osoby za niekoľko pracovných pomerov na ustanovený týždenný pracovný čas, pričom nie je možné, aby takýto zamestnanec naplnil svoje pracovné povinnosti vo všetkých úväzkoch.

Schválená novela tiež umožňuje ministerstvu predložiť svoje stanovisko pri vytváraní nových vysokých škôl. Podľa doteraz platnej legislatívy Akreditačná komisia (AK) totiž predkladala rezortu školstva návrh na vytvorenie novej vysokej školy, ktorý musel šéf rezortu predložiť na rokovanie vlády. A to bez ohľadu na názor ministerstva.

Na základe novely vysokoškolského zákona bude môcť minister predložiť vláde okrem stanoviska AK aj iné stanovisko, s tým, že ho musí riadne zdôvodniť. Ministrovi zase novela umožní poukázať napríklad na to, že v oblasti vzdelávania, ktorú chce ponúkať nová vysoká škola, je vysoká absolventská nezamestnanosť a podobné odbory ponúka viacero existujúcich vysokých škôl.

Pravidlo ochrany príjmu bude platiť naďalej

Prezident Ivan Gašparovič podpísal aj novelu zákona o sociálnych službách. Parlament totiž koncom januára pri opätovnom schvaľovaní zmien pri poskytovaní sociálnych služieb vyhovel pripomienkam hlavy štátu, aby sa z novely zákona vypustili retroaktívne ustanovenia.

Novelou zákona sa stanovuje minimálna výška úhrady od klienta za sociálne služby dlhodobej starostlivosti, a to v sume najmenej 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu určených obcami a vyššími územnými celkami.

Podľa novely sa bude všetkým obecným zariadeniam a neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb poskytovať rovnaká výška finančného príspevku na zabezpečenie prevádzky podľa jednotlivých druhov služieb zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Zavedenie spoluúčasti klienta zariadenia sociálnych služieb na financovaní nákladov vo výške 50 % podľa ministra práce a sociálnych vecí Jozefa Mihála nepoškodí penzistov s nízkym dôchodkom. Ako ďalej povedal na minulotýždňovej tlačovej besede, naďalej totiž bude platiť pravidlo ochrany príjmu, podľa ktorého musí klientovi zostať príjem 38 eur.

Ako príklad uviedol dôchodcu s penziou 250 eur, ktorý aj po zvýšení spoluúčasti na financovaní nákladov bude naďalej platiť zariadeniu 212 eur. "Nedotkne sa to teda tých dôchodcov, ktorí majú nízke dôchodky, ale len tých dôchodcov, ktorí majú dôchodky vyššie,“ povedal Mihál.