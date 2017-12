Facebook by sa mohol stať konkurentom bánk

Sociálne siete by mohli už v roku 2014 poskytovať aj finančné služby. Naše banky si dôležitosť sociálnych sietí dobre uvedomujú. Pracujú na novinkách pre klientov.

13. feb 2012 o 18:39 Jozef Tvardzík

BRATISLAVA. Facebook či Twitter by mali do roku 2014 vstúpiť do realitného biznisu, poisťovníctva a bankovníctva. Tvrdí to analýza spoločnosti Gartner s tým, že príjmy z reklamy im nebudú stačiť.

„Tradičné banky riskujú, že budú ohrozené sociálnymi sieťami, ktoré sa stále viac obzerajú po ďalšom zdroji príjmov okrem reklamy,“ tvrdí analytik spoločnosti Peter Redshaw.

Informácie zdarma

Využiť vo svoj prospech môžu širokú škálu informácií, ktorými o užívateľoch disponujú. Na základe nich môžu ponúknuť klientom finančné produkty šité na mieru s ohľadom na špecifické riziká a očakávanú návratnosť z finančného produktu.

Tieto služby budú ponúkať samy alebo v spolupráci s finančnými inštitúciami.

Do karát sociálnym sieťam nahráva aj rastúci význam internetu v bankovom sektore. V posledných rokoch zaznamenal rapídne zvýšenie objemu online transakcií.

Analytik Juergen Weiss tvrdí, že užívatelia bez donútenia sprístupňujú na sociálnych sieťach svoj vek, zmenu práce alebo rodinného stavu. Banky si uvedomujú, že pre rýchlejšie vyhľadávanie nových klientov sú tieto informácie veľmi dôležité.

Niektoré americké banky už využívajú služby americkej IT firmy SalesForce.com, ktorá koncom roka kúpila spoločnosť Radian6. Tá na sociálnych sieťach monitoruje blogy a aktivity v záujmových skupinách.

Ich služby už využívajú napríklad aj americký Dell, Kodak, PepsiCo či GE.

Fúzie alebo spolupráca

Weiss sa na nový trend pozerá triezvejšie. Nevylučuje, že do piatich rokov bude bežné, že si o poistenie či úver budete môcť požiadať aj od Facebooku či Googlu, ale pod jednou podmienkou. Pre ReadWriteWeb.com povedal, že tomu bude predchádzať fúzia alebo spolupráca s bankami a poisťovňami.

„Je to síce zaujímavé, ale je tam stále slovo ak,“ povedal pre portál Insurance.com Pete Moraga, špecialista na poistenie cez internet v USA. Spochybňuje, že sa predaj finančných služieb napríklad cez Facebook spustí globálne.

Zásadnou bariérou budú podľa neho národné zákony, ktoré sa líšia v jednotlivých krajinách. „Platforma, o ktorej sa hovorí, je široká a globálna. V tom je problém,“ dodal Moraga. Reálnejšia je podľa neho tiež nutná spolupráca sociálnych sietí s bankami a poisťovňami.

Slovenské banky nespia

„Sociálne siete banka v súčasnosti považuje za doplnkový distribučný kanál,“ tvrdí hovorca Slovenskej sporiteľne Štefan Frimmer s tým, že zlepšenia pripravuje aj tento rok.

Tatra banka spustila na Facebooku prvú virtuálnu pobočku. „V rámci nej sú klientom nonstop k dispozícii pracovníci banky formou chatu a radia pri problémoch,“ informoval hovorca banky Boris Gandel.

O víziách a projektoch spojených s rokom 2014 banka zatiaľ nechce hovoriť. O pár dní má zasa predstaviť novinky spojené s Facebookom aj VÚB.