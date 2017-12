Európa má novú vesmírnu raketu

Nosná raketa Vega prvý raz vyniesla svoj náklad do kozmu.

13. feb 2012 o 13:54 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Kým Američania premýšľajú, či nezrušia vesmírne misie k Marsu, Európa posiela do kozmu nový stroj. V pondelok úspešne otestovala novú ľahkú nosnú raketu Vega.

Odštartovala z kozmodrómu vo Francúzskej Guyane a spolu s raketami Ariane 5 a upravenými ruskými strojmi Sojuz doplnila európsku flotilu.

Európa vynesie všetko

Nová nosná raketa, ktorú Európska vesmírna agentúra (ESA) vyvinula spoločne so svojou talianskou obdobou, by mala do vesmíru vynášať menšie satelity. Jej náklad totiž nesmie presiahnuť dva a pol tony.

„Dnes už nejestvuje európsky satelit, ktorý by nedokázal do kozmu vystreliť európsky nosič,“ komentoval v oficiálnom vyhlásení ESA úspech skúšky Jean-Jacques Dordian, generálny riaditeľ agentúry. Dosiaľ totiž Európa používala na vynesenie malých družíc upravené ruské balistické strely.

Menej odpadu

Vega je štvorstupňová raketa, ktorá meria zhruba tridsať metrov. Jej posledný stupeň sa dokáže zapínať a vypínať, čo náklad lepšie nasmeruje na obežnú dráhu.

Posledný stupeň má aj systém, ktorý ho neskôr pošle späť do atmosféry. ESA chce tak zabrániť, aby vo vesmíre rástlo množstvo kozmického odpadu.