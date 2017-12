YouTube sa otvorí televíznym divákom viac

Google predstavil vynovenú aplikáciu YouTube pre platformu Google TV. Nové používateľské rozhranie zjednodušuje prístup k videám, ktoré môžu zaujať. Doposiaľ ich museli používatelia hľadať v kategóriách alebo rebríčkoch sledovanosti.

13. feb 2012 o 11:10 Milan Gigel

Vývojári si uvedomujú, že cez televízne rozhranie sa divák sediaci pri obrazovke prepracuje iba k zlomku zaujímavých videí. Kým pri počítači ho k bohatému archívu YouTube nasmeruje Google účet, priatelia, weby a rôzne zdroje každodenného sledovania, pri televíznej obrazovke je situácia iná. Obmedzená.

Mnohé by sa mohlo zmeniť v nasledujúcich mesiacoch, kedy chce Google zapracovať na tom, aby sa bohatý archív multimédií otvoril na televíznych obrazovkách vo väčšom rozsahu. Znamenať to bude nielen zmeny v platforme Google TV, ktorú firma presadila do nových televízorov rôznych výrobcov, ale aj tam, kde doterajšia Smart TV výbava využíva starú YouTube aplikáciu s veľmi obmedzenými možnosťami.

Počítať možno s prepojením YouTube obsahu s vysielaním televíznych kanálov, jednoduché prihlasovanie odberu videí či ponuky toho, čo vás môže zaujať.

Informovala o tom agentúra Reuters.