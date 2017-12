Herné videá: zaľúbená roztlieskavačka, masaker s mačetou, prežitie a hra so svetlom

Krátka exkurzia do sveta virtuálnej zábavy prostredníctvom videa. Tento týždeň to možno nebude až tak horúce, avšak to vôbec neznamená, že by sme sa nudili.

12. feb 2012 o 12:30 Ján Kordoš

Láska až za hrob

Juliet, hlavnú hrdinku zombie masakru The Lollipop Chainsaw, sme vám už neraz ukazovali. Blond roztlieskavačka oháňajúca sa motorovou pílou s lízatkom v ústach? Samozrejme, Japonci.

Ale aj práve preto mám tie ich úchylnosti tak trochu radi. A navyše mala naša Julka pred príchodom nemŕtvych svoju stredoškolskú lásku. Ktorá bola pohryznutá, nakazená a odsúdená na hľadanie nových mozgov. Ibaže...

No a potom nemilujte túto dievčinu. Vidno, že hre nebude chýbať ani humor.

Šantenie v meste

Séria Ridge Racer bola pre milovníkov rýchlych kolies synonymom pre absolútne arkádové odreagovanie. Aj to treba. Najnovší diel Ridge Racer: Unbound nám síce pripomína skôr sériu Burnout, avšak nemožno sa tomu ani príliš čudovať.

Namco Bandai prenechali vývojárske opraty v rukách Bugbear Entertainment, fínskych pracantov stojacich za sériou Flatout. Ale prečo nie, aspoň sa vybláznime pri šialených naháňačkách v meste. Virtuálne.

Ďalší vyzývateľ WoW-ka

World of Warcraft je stále najhranejším MMORPG. Teda takým, kde musíte platiť pravidelné mesačné poplatky - a vlastne aj v tých zdarma. Konkurovať mu môžu leda tak rôzne japonské a kórejské šialenosti, aj to len ďaleko za našimi hranicami.

Ani The Old Republic to nezmenilo a s najväčšou pravdepodobnosťou ani nezmení. Aspoň priblížiť k tejto modle masového hrania sa bude snažiť Tera. Ako to dopadne, uvidíme o niekoľko mesiacov, minimálne po technologickej stránke na to má.

2D krvavý masaker

Klasické 2D arkády, v ktorých vám panák behá z jednej strany na druhú, nie sú aj vďaka projektom menších vývojárov odsúdené na zánik. Dôkazom je napríklad i Shank. A teraz Shank 2, ktorý sa dočkal úspešného vydania.

Musíme vás však upozorniť, že sa nejedná o žiadnu roztomilú hopsajdu so srdiečkami, roztomilými zajačikmi a pastelovými farbami. Ono je to riadne krvavý masaker, ale správne podaný a navyše zábavný. S kooperatívnymi multiplayerom. No nekúp to!

Som prežil

UbiSoft nás dlho lákal na I Am Alive, hra prešla výraznými zmenami, no základná myšlienka je pre nás stále nesmierne pútavá. Hlavný hrdina musí prežiť, nájsť svoju rodinu, a to všetko v zdevastovanom meste, kde prežívajú už len nekalé živly alebo ľudia čakajúci na pomoc.

Má to svojské čaro, len škoda, že niekto tam v UbiSofte ešte nevytriezvel zo silvestrovskej oslavy a tvrdohlavo rušia PC porty hier.

(Ne)prebudený

Priznávame - na Alana Wake-a máme slabosť. Možno to je tým, že máme radi S. Kinga a hranie tohto akčného trileru s nádychom psychologického teroru, nám jeho knihy pripomína.

Ale je to jedno. Na PC sa konečne chystá poctivá konverzia prvého dielu i so všetkými DLC a konzolisti sa zas môžu tešiť na rozšírenie Alan Wake: American Nightmare. Ide o samostatne hrateľné dobrodružstvo, ktoré je však odlišné od ostatných stiahnuteľných hier.

Napríklad tým, že Remedy nepoľavujú vo svojom tradične poctivom rozprávaní zápletky a hra tak vyzerá ako klasická "krabicovka" (pre poctivých slovenčinárov "škatuľovky"). Je to jednoducho Remedy (Max Payne, Alan Wake) a v dvoch vývojárskych denníkoch vám prezradia všetko podstatné o súboji svetla a temnoty.



