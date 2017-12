Ako skončia hipsteri? Päť najlepších videí týždňa

Aká bude budúcnosť alternatívnej mládeže? A čo všetko si môžete kúpiť za cenu jedného tabletu?

11. feb 2012 o 10:00 Tomáš Prokopčák

Vybrali sme najpopulárnejšie videá zo sociálnych sietí.

Hipster

Určite ste na nich narazili - keď nie v skutočnom svete, minimálne pri virtuálnych potulkách internetom. Ak ste sa niekedy pýtali, ako tá generácia bude vyzerať, až zostarne, tu máte jednu z (možných) odpovedí.

video //www.youtube.com/embed/uGi_r9xlvqE

Keď padajú komíny

O samotnej myšlienke sa tu hádať neplánujeme. Ale je milé, keď sa niekto snaží poľudšťovať veci. Napokon, podvedome to aj tak robíme všetci.

video //www.youtube.com/embed/ggg3C87UVCY

Tri za cenu jedného?

Je to pekná - a na prácu prakticky nepoužiteľná - škatuľka. No za jej cenu by ste si vraj mohli kúpiť hneď niekoľko podobných hračiek. A ak aj nie - doťahovačky medzi Apple a... vlastne kýmkoľvek, nás bavia.

video //www.youtube.com/embed/sulfQHdvyEs

Korupcia

Netušíme, koľko fanúšikov má u nás americký futbal. No asi nie je príliš odvážne predpokladať, že pre väčšinu ľudí znamená SuperBowl skôr prísun nových reklám. Áno, aj so zvieratkami.

video //www.youtube.com/embed/STb6ZSo5CPw

Nejako inak

Veríte na tohtoročný koniec sveta? A na špagetové Huhu, Šangri-La či zatúlané planéty? Že nie? Aj tak dobre.