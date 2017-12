Telefónica zapína svoju 3G sieť v Piešťanoch

Spoločnosť Telefónica Slovakia zapína od 9. februára 2012 svoju vlastnú 3G sieť v meste Piešťany. Zákazníkom O2 sa teda môže v tejto lokalite zobraziť na displejoch telefónov, ktoré sú schopné pracovať v 3G sieti, symbol 3G respektíve 3,5G.

9. feb 2012 o 9:42 TASR

Piešťany 9. februára (TASR) -

"Našu 3G sieť plánujeme v tomto roku rozšíriť do ďalších 156 lokalít. Do jesene tohto roka chceme pokrývať polovicu populácie Slovenska," uviedla Martina Jamrichová, hovorkyňa spoločnosti Telefónica Slovakia.

V súvislosti so zapnutím 3G siete v uvedenej lokalite O2 upozorňuje najmä zákazníkov so smartfónmi, že s podstatným zrýchlením siete môže narásť aj ich dátová prevádzka. "Väčšina smartfónov sa intenzívne pripája na internet a nemusí to byť len internetový prehliadač spustený zákazníkom, ale aj spojenie so sociálnymi sieťami či synchronizácia e-mailov. Riešením pre využívanie internetu v mobile je aktivácia dátového balíčka," dodala Jamrichová.