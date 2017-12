Ako správne nastaviť domáce WiFi

Buďte pre Google neviditeľní

Nestaňte sa navigačným bodom pre mapové podklady.

Názvy WiFi sietí využíva Google na to, aby na mapách dokázal ukázať vašu polohu aj v prípade, ak GPS signál nie je dostupný. Informácie zbiera prostredníctvom smartfónov a svojich vozidiel, ktorými obstaráva snímky pre StreetView funkciu svojich máp. Niektorí používatelia si myslia, že to môže zasahovať do ich súkromia aj napriek tomu, že Google sa o sieť či dáta ňou prenášané nezaujíma.



Ak chcete, aby Google informáciu o vašej WiFi sieti nezaradil do svojich databáz, mali by ste na koniec názvu vašej siete prilepiť koncovku _nomap. V takom prípade sa nestane navigačným bodom pre mapové podklady.