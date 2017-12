Učebnice majú v USA nahradiť tablety

Obama sľubuje prechod na digitálne učebnice do piatich rokov, realisti hovoria o celej dekáde.

7. feb 2012 o 23:30 Matúš Paculík

Obamov kabinet plánuje v Spojených štátoch vymeniť klasické učebnice za digitálne. Podobnú prioritu má aj minister školstva Eugen Jurzyca.



WASHINGTON, BRATISLAVA. Vyhlásenie Obamovej administratívy o digitalizácii školských kníh prichádza len krátko potom, čo americká firma Apple uviedla na trh vlastné interaktívne učebnice.

Obamova predstava a riešenie spoločnosti Applu sú rovnaké, no štát chce mať elektronické učebnice postavené na vlastnej nezávislej a nekomerčnej platforme.

Kritici Barackovi Obamovi vyčítajú, že prechod bude náročný technologicky, ale aj finančne. V čase, keď školy nemajú na základné učebné pomôcky, ide podľa mnohých len o Obamovu predvolebnú kampaň.

Kým dosluhujúci prezident sľubuje digitalizáciu učebníc do piatich rokov, triezve odhady hovoria o celej dekáde.

Neprebádané možnosti

Elektronické učebnice by nepriniesli len interaktívny prvok do vyučovacieho procesu, pre štát by novinka znamenala úsporu. Digitálny obsah by sa totiž jednoduchšie aktualizoval a tablety by nepodliehali takému opotrebovaniu, ako knihy.

Z pedagogického pohľadu zas ide o zmenu klasického modelu vyučovacej hodiny. Študent by už nemal byť len pasívny poslucháč, ale cez interaktívne prvky by sa mohol zapájať do vyučovania.

Knihy sa môžu obohatiť o multimediálne prvky, ako sú fotografie, videá, mapy alebo 3D objekty.

Priložené testy zase nemusia pozostávať len z jednoduchých typov odpovedí, pričom ich vyhodnotenie by bolo otázkou pár minút.

Učebnice pre akékoľvek zariadenie

Digitálne učebnice Odbúranie nákladov za tlač a distribúciu, okamžitú plošnú distribúciu opráv a doplnkov, interaktívne možnosti výučby vrátane testov, digitálne učebnice sa neopotrebujú a nestratia.

Čo čaká školy

Problémy s adaptáciou pri študentoch s nižšou počítačovou gramotnosťou, investície do budovania IT infraštruktúry, školenie učiteľov.

Vzdelávacie riešenie od spoločnosti Apple funguje len na firemných tabletoch a smartfónoch, štátne digitálne učebnice v USA sa majú dať použiť na väčšine súčasných digitálnych zariadení.

Obamov návrh predpokladá masívne využitie prístrojov vlastnených samotnými žiakmi, dokument totiž priznáva, že investícia štátu do nákupu tabletov pre žiakov by v súčasnej ekonomickej situácii nebola možná.

Výnimkou však majú byť rodiny s nízkym príjmom, ktoré by si kúpu notebooku alebo tabletu nemohli dovoliť. Pre ne bude pripravený systém finančných pôžičiek na kúpu zariadenia, prípadne jeho požičanie.

Asociácia amerických vydavateľov tvrdí, že sú pripravení na prechod k digitálnym verziám učebníc. Brzdou sú samotné školy, ktoré na to ešte nie sú pripravené.

Lokálne už fungujú

Pilotné riešenia digitálnych učebníc úspešne fungujú vo viacerých štátoch. V niektorých amerických okresoch sa rozhodli prejsť na digitálne vyučovanie po živelných pohromách, ktoré zničili klasické učebnice.

Použitie ich digitálnych verzií bolo jediným riešením, ktoré zabezpečilo študijné podklady pri vynaložení minimálnych nákladov.

V Kalifornii je vďaka programu i21 vybavených až 3500 učební mobilnými zariadeniami. Medzi učiteľov a študentov ich bolo dodaných vyše 78-tisíc.

Prechod na digitálne podklady sprevádzajú zmiešané reakcie aj od samotných žiakov. Množstvo z nich si musí zvykať na nový systém a jednoduchý nebol ani prechod na knihy s interaktívnymi doplnkami.

A práve tie môžu podľa amerického ministerstva školstva zmeniť systém vzdelávania, digitálna výučba by podľa úradníkov mala priniesť až o 80 percent efektívnejšie získavanie informácií.

Pre Jurzycu priorita

Na Slovensku bol spustený portál eAktovka, ktorý ponúka zdigitalizované učebnice a iné študijné podklady.

Ministerstvo školstva pod vedením Eugena Jurzycu (SDKÚ) síce priznáva, že zatiaľ nám formálna koncepcia digitalizácie chýba, no trendy sa snažia sledovať zo zahraničia.

„Do budúcnosti je pre nás prioritou využívanie digitálnych učebných materiálov,“ povedala hovorkyňa ministerstva Miriam Žiaková. To sa však môže zmeniť voľbami, no dovtedy chce Jurzyca ešte ponuku webu eAktovka rozšíriť.