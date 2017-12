Nenechajte zmrznutú elektroniku umrieť

Mrazivé počasie dokáže nielen vyštípať uši do červena, ale potrápi aj elektroniku, ktorú používame. Postarajte sa o ňu, aby netrpela.

6. feb 2012 o 10:22 Milan Gigel

Lenivý displej

Nie je chybou displeja, ak pri nízkej teplote stráca kontrast a chýba mu každodenná svižnosť. Tekuté kryštály, ktoré používajú výrobcovia pre tvorbu obrazu tuhnú a na elektrické impulzy reagujú s oneskorením a neochotou. Je to, ako keď sa nedeľný vývar zmení na huspeninu. Pri silnom mraze bledne okenný čiernobiely LCD teplomer, náhľadový displej fotoaparátu či kamery zaostáva pri prekresľovaní a rovnaký osud postihuje GPS navigáciu, ktorá nocovala v automobile, či mobil z chladného vrecka bundy.

Čím staršiu technológiu výrobca pri výrobe použil, tým sú defekty citeľnejšie. Nevyhýbajú sa ani elektronickému papieru, ktorý je základom každej úspornej elektronickej čítačky kníh.

Spokojní môžu byť majitelia mobilov s OLED displejmi, ktoré podchladením netrpia. Obozretní by však mali byť tí, čo pokladajú svoje prsty na dotykové displeje. Pri silnom podchladení môžu byť krehkejšie, ako v iných častiach roka.

TIP: Netrápte displeje mrazom a uspokojte sa s pomyslením na to, že zvýšenie teploty problém zažehná. Oprášte čaro hľadáčika fotoaparátu, presuňte mobil do vyhriateho vrecka nohavíc a nechajte GPS navitáciu nocovať doma, ak sa bez nej pri zajtrajšej jazde nezaobídete.

Slabá batéria

Keď mrzne miazga stromov, zahusťuje sa aj elektrolyt v batériách a akumulátoroch každého typu. To sa prejaví na ich nespoľahlivosti bez ohľadu na to, s akým druhom elektroniky potrebujete pracovať. Výdrž je mizerná a akumulátory sa vybíjajú omnoho skôr, ako inokedy. Môže za to rýchlejšie samovybíjanie a dočasne znížená kapacita. Keďže pri nízkej teplote prebiehajú chemické pochody pomalšie, z batérie sa uvoľní menšie množstvo energie, ako pri izbovej teplote.

Krátkodobý pobyt akumulátora v teplotných extrémoch výrazne nezníži jeho životnosť, ak ho nebudete opakovane vystavovať záťaži pri používaní. Mali by ste však mať na pamäti, že akumulátory treba nabíjať až po tom, čo sa ich teplota vráti do normálu.

TIP: Kroťte svoje očakávania mrazovou konštantou a zmierte sa s tým, že akumulátorom dochádza v zime dych rýchlejšie. Vedia to aj výrobcovia mobilov, ktorí spotrebiteľov z chladných krajín vyzbroja akumulátorom s vyššou kapacitou. Pre lepšiu výdrž nahraďte akumulátory alkalikými článkami a pripravte si záložnú sadu batérií do teplého vrecka. Riešením môže byť aj mobilná energobanka s vhodnou koncovkou pre vašu elektroniku.

Vlhký dych smrti

Vlhkosť putujúca vzduchom nerosí iba plesnivé kúty zanedbaných príbytkov. Para sa mení na drobné kvapôčky vody na každom povrchu, ktorý je výrazne chladnejší ako okolité prostredie. Elektronika, ktorá sa do vykúrenej miestnosti vracia z premrznutej ulice je v ohrození. Obzvlášť preto, že ide o hutnú masu chladného materiálu, ktorému trvá dlho, kým sa aklimatizuje.

Zasuňte do mechaniky DVD ktoré nocovalo vonku na okennom parapete a rýchlo zistíte, že mechanika ho nenačíta. Lesklý povrch so záznamom pokryje matný film vlhkosti, ktorý láme laserový lúč kdekoľvek sa mu zachce. Je to ako v chladničke, ktorú ste zabudli pri nočnom nájazde zavrieť. Ibaže bez snehu.

Rovnaké je to so zamrznutým mobilom, notebookom či iným kusom elektroniky. Voda vyzrážaná z pár obsiahnutých vo vzduchu vytvára tenučký film všade, kam sa dostane. Na plastovom povrchu, ale aj na chladných doskách plošných spojov, ktorými prebiehajú elektrické impulzy. Obzvlášť vtedy, ak im pomôže ventilátor, ktorý má slúžiť na chladenie.

TIP: Nechajte aklimatizovať zamrznutú elektroniku pred používaním dovtedy, kým nedosiahne teplotu blízku izbovej. Látkové puzdro či obal zabránia roseniu chladného povrchu, radiátor či iný zdroj tepla urýchlia ohrievanie. Vykašlite sa na techniku a užite si pohľad z okna na zasneženú ulicu či záhradu za domom.

Materiály, ktoré odmietajú poslušnosť

Nízka teplota môže narobiť starosti aj tam, kde neovplyvňuje spôsob, akým elektronika funguje. Stačí niekoľko stupňov pod nulou na to, aby sa po celý rok pružné kábliky vedúce k slúchadlám zmenili na tuhé drôty. Ak teplota poklesne ešte nižšie, z tuhej gumy sa stáva pevný plast, ktorý pri ohybe praská. Výrobcovia slúchadiel by sa mali nad použitými materiálmi zamyslieť.

Podobný osud môže postihnúť nielen tenké plasty lacnej elektroniky z Ázie, ale aj pohyblivé časti elektroniky, s ktorej použitím v teplotných extrémoch výrobcovia nepočítali. Stuhnúť môže mazivo vo výsuvnom objektíve fotoaparátu, chyby pri čítaní sa objavia pri pevných diskoch, ktoré sa musia vyrovnať s rozdielnou tepelnou rozťažnosťou materiálov.