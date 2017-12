Motolica nezabíja, svojho hostiteľa iba oslabuje

Motolica rodu Schistosoma (na snímke) spôsobuje tropickú chorobu schistosomiáza, známu aj ako bilharzióza, ktorá sa vyskytuje najmä v Egypte. Jej pôvodca by mohol ľudského hostiteľa veľmi rýchlo zabiť, ale nerobí to. Naopak - ak sa jeho stav zhorší, stiahne sa „do úzadia“.

Stephen Davies, James McKerrow a ich kolegovia z Kalifornskej univerzity v San Francisku v pokusoch s myšami zistili, že Schistosoma sa prispôsobí imunitnému systému svojho hostiteľa. Parazit sa vyvíja normálnym tempom a produkuje vajíčka iba vtedy, ak telo, v ktorom sa nachádza, je do určitej miery v poriadku. Sotva sa objavia zreteľné náznaky slabosti, celá populácia motolíc, ktorej väčšina žije v pečeni, prepne na „úsporný program“.

Zaujímavý je aj mechanizmus tohto procesu. Jeho kľúčovým faktorom sú imunológom dobre známe biele krvinky CD4+, ktoré u zdravého človeka stimulujú iné obranné bunky, aby sa delili. Tieto bunky útočia na votrelcov, napríklad baktérie.

Ten istý signál využívajú aj schistosomy. Ak je v organizme veľa krviniek CD4+, pre schistosomy to znamená, že môžu bez obáv rásť a rozmnožovať sa, pretože imunitný systém hostiteľa je v poriadku. Keď sa tvorí málo buniek CD4+, parazity rastú pomalšie a kladú oveľa menej vajíčok. Podľa vedcov tým dávajú hostiteľovi čas, aby sa „pozbieral“.

Pre nemeckého evolučného biológa a parazitológa Holgera Herlyna však nie sú uvedené zistenia prekvapujúce. Parazit si podľa neho lymfocyty CD4+ možno iba asociuje s miestom, kde sa môže najlepšie vyvíjať, a tým je pečeň. „Keď tam tieto bunky nie sú, svoj vývoj zastaví. Nemusí to byť teda bezpodmienečne reakcia na zdravotný stav hostiteľa,“ myslí si Herlyn.

Na celom svete je niektorým pôvodcom bilharziózy podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) infikovaných asi 250 miliónov ľudí. Medzihostiteľom je slimák, žijúci v tropických a subtropických vodách. Choroba sa diagnostikuje často až po rokoch. Nebýva smrteľná, ale infikovaných ľudí oslabí a zničí im pečeň.

Od polovice 70. rokov sa metódy liečenia bilharziózy značne zlepšili, existujú proti nej aj lieky. Hrozba nových infekcií však nie je zažehnaná a v chudobných oblastiach sú navyše problémy s dostupnosťou liekov. (tasr)