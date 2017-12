Prvá pomoc (16): Ako funguje elektronická pošta

Elektronická pošta je najpoužívanejšou službou internetu a v kanceláriách už pravdepodobne aj druhou najpoužívanejšou funkciou počítača vôbec (po náhrade písacieho stroja).

7. aug 2002 o 22:30 PETER VALACH

Používanie elektronickej pošty, samozrejme, vyžaduje pripojenie na internet (respektíve počítačovú sieť v prípade firmy) a patričné nastavenie niektorých programov, my však budeme predpokladať, že všetko potrebné už máte nastavené a váš počítač je pripravený na elektronickú komunikáciu.

Čo je dobré vedieť

Elektronickou poštou je možné doručovať čokoľvek, čo je uložené v elektronickej forme - všetko, čo máte v počítači. Nemusí to byť iba text, ale aj obrázky, zvuky, programy, jednoducho ľubovoľný súbor. Väčšinou je však obmedzená maximálna dĺžka jednej správy (z dôvodu zaťaženia linky), takže si treba dávať pozor na veľkosť súborov, ktoré posielate. Najmä ak posielate poštu cez vlastný modem, posielanie veľkých súborov môže byť zároveň zdĺhavé, čiže drahé.

Veľmi príjemnou vlastnosťou elektronickej pošty, ktorá pri jej prvom použití asi prekvapí, je jej rýchlosť. I keď aj tu môžu nastať prípady, keď doručenie správy trvá niekoľko dní, sú iba vzácnou výnimkou; vo väčšine prípadov príde aj správa napríklad do USA do jednej hodiny, zväčša sú to však minúty v prípade vnútornej pošty vo firme sekundy. Takže ak sa potrebujete niečo spýtať vo firme kolegu z druhej kancelárie a nechcete alebo nemôžete to urobiť telefonicky, je rýchlejšie použiť e-mail, ako ho navštíviť osobne (hoci to určite nie je zdravšie ;-).

Je elektronická pošta spoľahlivá?

Veľa jej používateľov si myslí, že áno, a väčšinou to naozaj tak je; stopercentne sa však na e-mail rozhodne netreba spoliehať. Ak každý deň dostávate a posielate množstvo mailov, určite sa vám už stalo, že sa niektoré stratili (možno ste sa to ani nedozvedeli). Ak posielate správu niekomu z vašej firmy cez vnútornú sieť (v tej istej budove), je pravdepodobnosť straty mizivá, pri posielaní na opačný koniec sveta je už väčšia, keďže predsa len počas svojej cesty prechádza cez množstvo počítačov a chybu hardvéru alebo softvéru nemožno nikdy vylúčiť. Preto, najmä ak posielate niečo dôležité a potrebujete si byť istý, že príjemca správu dostal, treba používať overenie (sledovanie) doručenia alebo prečítania (podrobnejšie v ďalších častiach).

Je elektronická pošta bezpečná?

Vôbec nie. Ak posielate poštu „len tak“, každý, kto má príslušné vybavenie a prístupy môže vašu poštu nielen čítať či vymazať, ale aj ľubovoľne zmeniť bez toho, aby to mohol príjemca zistiť. Samozrejme, denne prúdia internetom milióny správ a ak niekto nemá špeciálny záujem práve o vašu poštu, je iba malá pravdepodobnosť, že sa aj vy stanete obeťou takéhoto konania. Ale ak vám naozaj záleží na súkromí vašich správ, nehovoriac o prípadoch, keď zasielate skutočne dôverné údaje (napríklad interné firemné dáta), rozhodne by ste nemali posielať správy nechránené. Podrobnejšie informácie o bezpečnosti elektronickej pošty a o tom, aké ďalšie nebezpečenstvá vám pri jej používaní hrozia a ako sa proti nim brániť, sa dočítate v ďalších častiach Prvej pomoci.

