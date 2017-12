Koncom roka sa budú dať kúpiť lístky na vlak do Česka aj cez internet

Kúpiť si lístky na vlak cez internet bude koncom tohto roka možné aj do Českej republiky. Doteraz mali cestujúci na Slovensku takúto možnosť len v prípade vnútroštátnych spojov.

4. feb 2012 o 10:33 TASR

Bratislava 4. februára (TASR) -

Osobný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) však plánuje ešte v roku 2012 zaviesť pre ľudí predaj lístkov cez internet aj do Českej republiky.

"To, že ide práve o Českú republiku, je úplne logické, pretože s ňou máme najväčšiu výmenu cestujúcich," skonštatoval pre TASR generálny riaditeľ ZSSK Pavel Kravec. V prípade ostatných krajín, napr. Poľska a Maďarska, by tento krok podľa jeho slov nebol až taký zaujímavý, keďže do týchto krajín necestuje toľko Slovákov.

V prípade predaja lístkov cez internet v mobilných telefónoch, ktorý spustila ZSSK od začiatku februára, však takáto možnosť zatiaľ platiť nebude. Ľudia na Slovensku si budú môcť kúpiť lístky do Českej republiky len pri štandardnom nákupe cez internet.