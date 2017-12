Herné videá: votrelci a zombíci, vojaci a fantasy, zaklínač a odhalené devy

Tentoraz bolo z čoho vyberať a aj preto sme sa jednotlivými ukážkami hier prehrabávali inak, než v prvé januárové dni.

3. feb 2012 o 19:00 Ján Kordoš

Zahodili sme do kúta zábery priamo z hrania (napr. demo Syndicate či hranie RE: Operation Raccoon City) a dali prednosť trailerom. Sú pekné a nebudeme ukazovať prstom, no napríklad taký druhý Zaklínač na X360 vyzerá nádherne.

Vojak budúcnosti

Každý veľký vydavateľský dom musí mať svoje Call of Duty. UbiSoft sa rozhodol, že značka Ghost Recon by mohla byť práve tým najlepším lákadlom.

Isteže, budeme tu mať kooperujúcich členov špeciálnej jednotky s tými najzaujímavejšími gadgetmi, avšak odklon od taktickej hrateľnosti je viditeľný. Nevadí, zábava to môže byť i tak.

Len škoda, že UbiSoft v poslednom čase pravidelne a efektívne ignoruje PC hráčov, čoho dôkazom je i fakt, že sa Ghost Recon: Future Soldier neobjaví na osobných počítačoch. Lebo pirátstvo. Radšej už len mávneme rukou. A vy si vychutnajte trailer pozliepaný zo záberov z hrania.

video //www.youtube.com/embed/X7OuRBBIS98

Na vandrovku za zombíkmi

Resident Evil sme tu už mali niekoľkokrát. Operation Raccoon City síce nebude ani len v náznakoch tradičným survival hororom ako kedysi, no na druhú stranu musíme uznať, že dynamickejšia akcia v podaní kooperujúcej skupiny špeciálnych agentov, ktorých vyslala Umbrella na čistiacu misiu, má niečo do seba.

Už len preto, že tentoraz dostaneme do rúk panákov so špeciálnymi schopnosťami a budeme môcť nakopať zadok dobre známym postavám z predošlých dielov. A nevyzerá to vôbec zle.

video //www.youtube.com/embed/FLNt_LCn9CA

Jackie posiela pusu

Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše. The Darkness II od Digital Extremes je akčná hra. A poriadne akčná, žiadne dlhé rozhovory a patetické zachraňovanie sveta. Práve naopak. Jackie Estacado nám v predošlom dobrodružstve ukázal, ako k svojej práci mafiánskeho bossa a temným pomocníkom prišiel.

Teraz je trochu nahnevaný a potrebuje dať isté veci na správnu mieru. Krvavý masaker, ktorý si nekladie servítky pred ústa by sa dal prirovnať k filmom od Tarantina či Rodrigueza.

Launch trailer vám síce neukáže zábery z hrania, no príjemne navnadí na samotnú akciu, ktorá vychádza o niekoľko dní.

video //www.youtube.com/embed/n9fg_RbF_Nc

Fantasy dobrodružstvo

Veľmi dobre vieme, že Kingdoms of Amalur: Reckoning, nebude súperom pre Skyrim. Vôbec nám to nevadí, pretože toto fantasy akčné RPG má svojský štýl a presne to nám vyhovuje. Navyše nám niečo našepkáva, že by sme sa mohli dočkať čierneho koňa tejto sezóny.

Zistíme to už o niekoľko dní. Spojenie akcie, RPG, fantasy a zaujímavého príbehu by mohlo fungovať už len z prozaického dôvodu: kedy sme tu čosi podobné mali? A kvalitné? War in the North síce nebolo prepadákom, ale do najvyššej ligy mu toho chýbalo dosť.

video //www.youtube.com/embed/05GeDE1khTc

Úsmev votrelca

Votrelci sú naši obľúbení hrdinovia. V záverečných titulkoch filmov ich síce nenájdete a na stene nemáte portrét sexi votrelčej modelky (teda v to dúfame), ale milujeme ich. Sú krásni a smrtiaci.

Tí v hrách dvojnásobne, pričom radi hráme za vesmírnych mariňákov, ktorým neustále pípa radar a zjavujú sa títo domáci maznáčikovia na strope, na stene a najlepšie za chrbtom. Strieľačka Aliens: Colonial Marines nám naše tajné priania, aby sme sa znovu poriadne báli, splní.

Len by už konečne mohla vyjsť, pracuje sa na nej už niekoľko rokov, dokonca boli na nej i pozastavené všetky práce. Vývojári z Gearboxu však sľubujú, že ak budeme poslúchať, v prvej polovici tohto roku nám votrelcov prinesú ako na podnose.

Tak poslúchame. Teaser trailer je krátky a z hry neukáže nič, no záverečný úsmev krásavice hovorí za všetko.

video //www.youtube.com/embed/QeNO-07_dnk

Zaklínač s gamepadom

Herného Zaklínača poznáte a všetci ste ho hrali. Vynikajúce RPG od poľských susedov z CD Projekt RED patrí k najlepším čisto PC hrám posledných rokov. Pokračovanie Vrahovia kráľov bolo nemenej zábavné a ak ste túto skvelú hru zmeškali, mali by ste to napraviť.

Pre niektorých šlo o nutné zlo: čisto PC hra, ktorá predsa len vyžadovala trošku silnejšiu zostavu, než 5 rokov starý počítač na kancelársku prácu. The Witcher 2: Assassins of Kings však vychádza i na Xbox 360 i s dodatočným obsahom a úpravami. Pozrite si intro, preglgnite naprázdno a tešte sa.

video //www.youtube.com/embed/7UPexNTU0fc

Pouličný futbal

Ak nebudeme rátať jedno chlpaté zvieratko podobné opici, je témou tohto týždňa futbal. Avšak nie pre priaznivý výsledok reprezentácie či na klubovej scéne. Padol nám pán tréner.

Futbal je pekná však pekná hra. My vám prinášame ukážku z pouličného zápolenia s loptou. Na rozdiel od fyzicky náročnejšie behavého na trávnikoch, je tento skôr o technike, ekvilibristike a... a pozrite si video so rôznymi kúskami, ktoré potešia vašu športovú dušu.

FIFA Street tu už neraz bol, naposledy sme si skúsili konzolovú trojku, no niečo tomu chýbalo. Teraz to vyzerá lepšie.

video //www.youtube.com/embed/nwVd5kgRkaM

Japonské dobrodružstvo

Pritvrdíme. Na japonské RPG môžete mať akýkoľvek názor, no kvalitu im uprieť nemožno. Ak vám nesadli, berieme, no vždy nás dokázali zaujať príbehom.

Séria Final Fantasy patrí medzi tie známejšie a úspešnejšie - potvrdil to už trinásty diel spred takmer dvoch rokov. Pokračovanie Final Fantasy XIII rozvíja predošlý príbeh pri zachovaní pôvodných herných princípov vrátane bojového systému.

Prvé hodnotenia sú nadpriemerné, takže len skonštatujeme, že ak vám trinástka šmakovala, bude Final Fantasy XIII - 2 príjemným rozšírením.

video //www.youtube.com/embed/9wj1glB4PrI

Odhalené bojovníčky

Po klasických bojovkách v aréne sa akoby zľahla zem. Ono sa však niet čomu čudovať, keďže boli všetky takmer rovnaké a až na pár výnimiek rozhodovalo len iné technické spracovanie.

Niektoré značky ale prežili a dokazuje to i SoulCalibur V. Pozrite si video a hrateľnosť vám bude okamžite veľmi dobre známa. A nebudú chýbať ani stroho odeté slečny - viď. plagát, respektíve reklama v printe.

video //www.youtube.com/embed/PP2HSqt7gl4

