Rusko: Človek sa vráti na Mesiac

Šéf ruskej vesmírnej agentúry tvrdí, že ľudia sa na Mesiac vrátia do konca tohto desaťročia.

3. feb 2012 o 0:00 TASR

MOSKVA, BRATISLAVA. Pilotovaný let na Mesiac je možné uskutočniť do roku 2020. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy to povedal šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Vladimir Popovkin.

"Dnešná veda je zrelá pre využitie Mesiaca. Myslím si, že do roku 2020 pristane človek na Mesiaci," uviedol Popovkin, citovaný agentúrou RIA Novosti.

Pripomenul, že Rusko už pripravuje nábor kozmonautov zameraný na prípravu posádok pre pôsobenie na Mesiaci. Nábor bude otvorený pre všetkých ruských občanov s technickým alebo medicínskym vzdelaním.

Už 19. januára Popovkin oznámil plány na zriadenie obývaných výskumných mesačných základní, ktoré sa majú realizovať s európskymi a americkými partnermi. Na tento účel Rusko v súčasnej dobe pripravuje človekom riadený dopravný systém, ktorý bude dopravený na Mesiac.

Rusko tiež plánuje vyslať k Mesiacu do roku 2020 dve bezposádkové sondy Luna-Glob a Luna-Glob 2, nesúcu aj označenie Luna-Resurs. Časový rámec sa však môže zmeniť, pretože obe družice sú konštruované rovnakou technológiou ako havarovaná ruská sonda Phobos-Grunt, ktorá mala skúmať Mars.