Europarlament chce výraznejšie zníženie cien za roaming

Európsky parlament chce výraznejšie znížiť ceny, ktoré si mobilní operátori účtujú pri volaní zo zahraničia, v porovnaní s návrhom Európskej komisie.

2. feb 2012 o 17:06 SITA

BRATISLAVA. Vyplýva to z predbežného návrhu na úpravu roamingových poplatkov na najbližšie tri roky, ktorý má agentúra Reuters k dispozícii.

Poplatok za minútu odchádzajúceho hovoru zo zahraničia chcú europoslanci od júla 2014 znížiť na 15 centov oproti komisiou navrhovaných 24 centov. Surfovanie na internete v mobile v zahraničí by malo zlacnieť na 20 centov za megabajt (MB) oproti 50 centom, ktoré presadzuje komisia.

Podľa nemeckej europoslankyne Angeliky Nieblerovej, ktorá za návrhom stojí, by mobilní operátori nemali zákazníkom účtovať odlišné ceny len preto, že sú v zahraničí. "Pri existencii jednotného trhu by sme naozaj nemali mať roamingové poplatky,“ povedala Nieblerová.

Ak by Európsky parlament nakoniec prijal návrh v takejto podobe, operátori by si museli siahnuť do vrecka, keďže roamingové poplatky sa na ich tržbách podieľajú piatimi percentami a na operačnom zisku siedmymi percentami.

Telekomunikačný analytik Stephane Beyazian si myslí, že operátori určite neuvítajú ďalšie škrty pri cenách roamingu, no bude to pre nich ešte únosné. "Bolo by to pre nich nepríjemné prekvapenie, ale určite by to nebola katastrofa,“ uviedol Beyazian s tým, že s návrhom Európskej komisie boli telekomunikačné spoločnosti spokojné.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová prezentovala v júli minulého roku návrh na ďalšie znižovanie cien roamingu. Cieľom Bruselu je pritom do roku 2015 dosiahnuť takmer nulový rozdiel v cenách roamingových a domácich hovorov.

Od začiatku júla tohto roku by mali spotrebitelia za jeden megabajt (MB) prevzatých dát platiť maximálne 0,90 eur. Do júla 2014 by mali ceny mobilného internetu klesnúť ešte výraznejšie a síce na 0,50 eur za MB. Mobilní operátori v iných členských štátoch budú musieť taktiež umožniť alternatívnym operátorom prístup k ich sieťam a uľahčiť im tak vstup na roamingové trhy.

EK chce taktiež pokračovať v znižovaní cien za telefonovanie v roamingu. Od 1. júla tohto roku by mali maximálne ceny odchádzajúcich hovorov v EÚ klesnúť z aktuálnych 0,35 eur na 0,32 eur a do roku 2014 by mali dosiahnuť úroveň 0,24 eur.