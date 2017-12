Čo o vás Google vie a načo mu to je

Záznamy vraj nie sú osobné

BRATISLAVA. Na to, aby si Google zapamätal vašu návštevu, nemusíte byť na serveri registrovaný.

Web si pamätá údaje o každej návšteve, no vraj sú zložené z dát, ktoré by nemali jednoznačne určiť konkrétnu osobu. Obsahujú IP adresu, dátum, čas aj text odoslanej požiadavky do Google, typ a verziu internetového prehliadača a operačného systému.

Pomocou IP adresy možno určiť oblasť, z ktorej pochádza používateľ.

Osobné informácie sa ku Googlu môžu dostať nechtiac vďaka samotným webovým stránkam. Príkladom je prihlásenie sa k službám iných spoločností, kde URL odkaz obsahuje plné meno.

To v kombinácii s IP adresou môže stačiť aj na presnú identifikáciu osoby, ktorá nie je registrovaná v službách Googlu.

Matúš Paculík