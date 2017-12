Rozšírené operačné systémy sú viac ohrozené škodlivým softvérom

V prípade kúpy počítača, notebooku či smartfónu si treba kúpu zariadenia dopredu premyslieť, väčšinou totiž spolu s ním ľudia kúpia aj operačný systém.

21. jan 2012 o 11:04 TASR

"Zvoliť menej rozšírený systém, ak nám ním ponúkané možnosti vyhovujú, môže mať pozitívny efekt z pohľadu bezpečnosti. Nie som zástanca žiadnej konkrétnej platformy, každá ma svoje pre a proti, minimálne ale platí, že čím rozšírenejšia je, tým zaujímavejšia je z pohľadu škodlivého softvéru," uviedol pre TASR špecialista na kybernetickú bezpečnosť z ESETu Peter Stančík.

Typickým príkladom je podľa jeho slov niekoľkonásobný nárast výskytu malwaru cieleného na platformu Android pre mobilné zariadenia v priebehu niekoľkých mesiacov. Vďaka obľube smartfónov si tvorcovia mobilného malwaru vyberajú i tieto zariadenia, odborníci preto upozorňujú, že kyberzločinci sa na ne zamerajú aj v tomto roku. Z mobilu sa totiž stalo zariadenie s prístupom na internet.

V prípade kúpy notebooku, ktorý bude pripojený k internetu a budú k nemu pripojované bežné zariadenia ako napríklad externé disky odporúča Stančík ako prvé obmedziť práva bežným používateľským účtom. "Veľmi často sa stáva, že používateľ bežne pracuje pod účtom s administrátorskými právami. Buďto z nevedomosti, alebo z pohodlnosti s tým, že mu systém všetko umožní bez zbytočného otravovania," poukázal.

V prípade kompromitovania takého účtu, sú potom všetky procesy, medzi inými i potenciálny malware, tiež spúšťané s týmito právami, čo ohrozuje bezpečnosť. "Rozhodne bezpečnejší je model, pri ktorom je administrátorský účet používaný iba v nevyhnutných prípadoch, napríklad pri inštalácií softvéru a podobne," doplnil Stančík.

Okrem toho radí dbať aj na dôveryhodnosť zdrojov, odkiaľ užívateľ získava softvér. "To samozrejme platí o všetkých aplikáciách a v prvom rade i o operačnom systéme samotnom, takže automatické aktualizácie a inštalovanie záplat by malo byť samozrejmosťou," povedal. Poukázal na to, že najviac sa zneužívajú tie slabiny systémov, na ktoré už dlho existuje záplata. Za príklad dáva stále sa šíriaci červ WIN32/Conficker, ktorý zneužíva slabinu systému, na ktorú existuje záplata už vyše dvoch rokov.