Mužská antikoncepcia? Ultrazvuk

Vysokú frekvenciu zvuku by muži mohli používať ako ochranu. Zatiaľ ju testovali na potkanoch.

30. jan 2012 o 16:10 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Dve dávky ultrazvuku po pätnásť minút, najlepšie dva dni za sebou, v slanej a teplej vode. To je podľa vedcov najúčinnejší spôsob, ako pomocou ultrazvuku obmedziť produkciu spermií. V budúcnosti by ho tak muži mohli využívať ako antikoncepciu.

Podobný postup vedci testovali už v 70. rokoch, no nepresadil sa. Opäť sa mu venovali až teraz odborníci zo Severokarolínskej univerzity. Výskumy publikovali v časopise Reproductive Biology and Endocrinology. Testy robili na potkanoch.

Muž je považovaný za neplodného, ak u neho množstvo spermií klesne pod 15 miliónov na mililiter. Vedcom sa u potkanov podaril pokles pod desať miliónov. Potkany však ostávajú plodné aj pri tomto počte, ľudia nie.

Ideálna mužská antikoncepcia by mala byť lacná, spoľahlivá, s dlhým účinkom a minimom nežiaducich následkov. Zdá sa, že ultrazvuk s frekvenciou tri megaherze, ktorý vedci použili, by to mohol spĺňať. Ostáva však overiť, či je metóda bezpečná.

Vedci by preto chceli zistiť, či nebude mať pri viacnásobných dávkach nežiaduce následky. „Alebo či neohrozí budúcich potomkov pacienta,“ povedal pre BBC James Tsuruta, ktorý projekt viedol.

Odborníci zatiaľ nevedia ani to, koľko strata plodnosti trvá a či sa vôbec niekedy vráti.