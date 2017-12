Politici sa zatiaľ do boja s pirátmi nepúšťajú

Dohoda môže obmedziť prehrávače aj lieky

Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) má 51 strán. Vyčítajú jej tiež, že viaceré ustanovenia sú vágne.

1. Kúpili ste si túto pesničku legálne?

Takúto otázku by vám po prijatí ACTA mohol položiť colník, keď bude kontrolovať, či neprevážate falšovaný tovar. Týka sa to aj obsahu digitálnych prehrávačov či notebookov. Takéto kontroly legálnosti hudby či filmov sú však podľa kritikov v praxi nepredstaviteľné.

ACTA píše, že štáty môžu z tejto kontroly vylúčiť „malé množstvo tovaru nekomerčnej povahy v osobnej batožine cestujúcich“, čo by sa malo týkať aj kontrol obsahu multimediálnych zariadení.

2. Koniec prehrávačov s pevnými diskami

Slovensko by po podpise ACTA muselo prijať „účinnú ochranu“, ktorá by bránila prelomeniu ochrany cédečiek či dévedéčok. Netýkalo by sa to len pevných nosičov, ale aj skladieb z legálnych internetových obchodov, ktoré sú chránené proti kopírovaniu.

V praxi by ustanovenie mohlo priniesť obmedzenie predaja prehrávačov, ktoré dokážu obsah dévedéčok skopírovať na vstavaný disk.

ACTA spochybňuje aj legálnosť takto vyrobenej kópie skladby či filmu pre vlastnú nekomerčnú potrebu, no ich reguláciu ponecháva na jednotlivých krajinách.

3. Ohrozené generiká

Kritici pripomínajú, že ACTA môže ohroziť dostupnosť generických liekov.

Ak sa bude menšia farmaceutická spoločnosť sporiť s konkurenčnou korporáciou o patenty na výrobu generických liekov, môže to byť dôvodom na zničenie zásielky takýchto medikamentov.

4. Čo sťahujete?

Slovensko bude môcť podľa dohody prijať zákony, ktoré nariadia poskytovateľom on-line služieb, aby nahlásili používateľov, ktorých účet „bol údajne použitý“ na nelegálne sťahovanie.

V praxi to môže znamenať napríklad zákon, ktorý by poskytovateľom prikázal sledovať, kto z webu sťahuje filmy nelegálne. Dnes je to u nás nepredstaviteľné, firmám takéto aktivity zákon zakazuje.

5. Ohrozenie webov so softvérom

Okrem technických prostriedkov na kopírovanie obsahu by muselo Slovensko obmedziť dostupnosť programov, ktoré dokážu prelomiť digitálnu ochranu. Často ide o bezplatné a legálne aplikácie.

ACTA by zároveň umožnila zasiahnuť proti webom, ktoré takýto softvér šíria. Dohoda však neobsahuje žiadne poistky, aby sa toto ustanovenie nezneužívalo.

6. Fiktívna škoda

ACTA umožní vydavateľom požadovať aj za malé prehrešky voči autorským právam mnohomiliónové odškodné. Vydavatelia a ich zástupcovia budú môcť svoje nároky oprieť o „akúkoľvek legitímnu mieru hodnoty“ autorských práv.

Okrem stratených ziskov môže ísť podľa ACTA o možnú trhovú hodnotu pirátskej kópie.

Adam Valček