Apple v Číne prehliada drsnú prácu

Výrobca iPadov vedel, v akých podmienkach vznikajú jeho tablety. Napriek tomu nezakročil.

26. jan 2012 o 18:13 Matúš Krčmárik

NEW YORK, BRATISLAVA. „Pracuj dnes ťažko v práci, alebo zajtra pri hľadaní novej práce,“ píše sa na odkaze, ktorý denne vidia desaťtisíce pracovníkov továrne Foxconn v čínskom Čcheng-­tu.

V obrovskej hale pracujú na dvanásťhodinové zmeny, bez prestávky sa tu vyrábajú súčiastky pre nové iPady.

Pracovné podmienky sú podľa reportáže, ktorú zverejnil New York Times, veľmi drsné. Ľudia musia hodiny stále stáť, niektorým z toho opúchajú nohy. Pracujú aj šesť dní za sebou, týždenne viac ako povolených 60 hodín. A niekedy ide o život.

Fakty Foxconn Firma je najväčší čínsky vývozca a s 1,2 milióna zamestnancami najväčší zamestnávateľ v krajine.

Aktivisti ich fabriky označujú za pracovné tábory. Na protest proti pracovným podmienkam spáchalo 15 zamestnancov samovraždu.

Applu to takto vyhovuje

Ako v máji minulého roka. Pri výbuchu v továrni zomreli dvaja ľudia, ďalšie desiatky boli zranené. Spôsobil to hliníkový prach, ktorý sa využíva pri výrobe obalov na iPad.

Prach bol všade, výrobné linky totiž krátko po uvedení nového tabletu nestíhali a museli pracovať viac, ako je bežné. Až nastal výbuch.

O pracovných podmienkach v čínskych továrňach sa hovorí často.

Ľudia v nich robia veľmi dlho, často nemajú ani 18, nemajú poriadne bývanie. No práve toto urobilo z krajiny najväčšiu výrobnú linku sveta a z Foxconnu továrenský gigant.

Západné firmy tvrdia, že sa snažia na svojich dodávateľov tlačiť, aby sa starali o zamestnancov, no New York Times teraz tvrdí, že minimálne v prípade Applu to nie je celkom pravda.

Napríklad správu o hliníkovom prachu dostala firma niekoľko týždňov pred výbuchom a mohla tragédii zabrániť.

„Dodávatelia by to mohli zmeniť zo dňa na deň, ak by sme im povedali, že nemajú inú možnosť. Ale nám takýto systém vyhovuje,“ povedal pre denník bývalý člen vedenia firmy, ktorej čistý zisk za minulý rok bol 13 miliárd dolárov.

Apple síce zaviedol pre svojich dodávateľov pravidlá starostlivosti o zamestnancov a ročne skontroluje stovky fabrík, no veľkú zmenu to neprinieslo. Ak zistí, že o bezpečnosť sa dodávateľ nestará, alebo výrobky vyrábajú deti, čo sa stáva často, uspokojí sa s prísľubom, že sa to zmení.

Závislí od Foxconnu

Ani Apple však nemá veľmi na výber, spoluprácu s Foxconnom nemôže celkom ukončiť.

Firma, na ktorú sa zamestnanci často sťažujú a v minulosti na protest niekoľkí spáchali samovraždu, totiž vyrába asi 40 percent svetovej produkcie osobnej elektroniky.

Nájsť dodávateľa, ktorý je schopný vyrábať tak rýchlo a v takom objeme, je ťažké. A nejde len o Apple. Foxconn má množstvo tovární po celej Číne, kde vyrába komponenty aj pre Amazon, Dell, HP, Nintendo, Nokiu či Samsung.

Fanúšikovia elektroniky chcú mať každý rok nový model, výroba preto musí ísť naplno, čo Foxconn aj za cenu horších podmienok zvláda.

Zákazníci by sa asi len ťažko uspokojili s tým, že ich „hračka“ bude stáť o niečo viac, ale nebudú ju vyrábať unavení robotníci v podmienkach, kde išlo o život.