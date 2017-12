Asteroid veľkosti autobusu tesne minul Zem

Asteroid veľký ako autobus v piatok takmer zasiahol Zem. Vesmírny objekt označený ako 2012 BX34 bol nepravidelného tvaru a jeho priemer sa pohyboval od šiestich do 19 metrov.

28. jan 2012 o 11:22 SITA

Vesmírne teleso bolo však príliš malé na to, aby v prípade zrážky so Zemou ohrozilo ľudí.

WASHINGTON. Šanca, že by pristál na našej planéte, bola však podľa expertov od začiatku pomerne nízka.

Asteroid rútiaci sa smerom k Zemi si všimli až v stredu, keď ho zachytil teleskop v americkom štáte Arizona. Astronóm Gareth Williams z Malého planetárneho centra (MPC) pre agentúru AFP potvrdil, že vesmírne teleso okolo nás preletelo "veľmi tesne".

"Bolo to tesné," uviedol s tým, že asteroid sa zapíše do zoznamu "historicky 20 najtesnejších preletov okolo Zeme", aké kedy boli pozorované.

Vesmírne teleso bolo však príliš malé na to, aby v prípade zrážky so Zemou spôsobilo ľudstvu rozsiahlejšie škody. Jeho podstatná časť by totiž ešte pred dopadom na zemský povrch zhorela v atmosfére. Na Zem by tak pravdepodobne dopadlo len väčšie množstvo meteoritov približne veľkosti futbalovej lopty.