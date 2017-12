Miláčik, ktorý dokáže zmiznúť? Päť najlepších videí týždňa

Čo potrebuje spokojný pes? Ako vyzerá jeden rok v živote bicykla? A čo na to obyvatelia New Yorku? Vybrali sme niektoré z najpopulárnejších videí zo sociálnych sietí.

28. jan 2012 o 10:00 Tomáš Prokopčák

Život (pod) psa

Niektorí im kupujú predražené hračky. Iní ich obliekajú do výstredných vestičiek či si ich zamieňajú s plyšovými hračkami. Pritom normálny pes veľa nepotrebuje. Stačí ho vziať kamsi na pole a tam sa už vyblbne.

video //www.youtube.com/embed/7YmXdeRXqv8

Bajk v meste

Nie je to práve najoriginálnejšia nápad. Na internete ste určite videli množstvo videí, v ktorých sa nejaký neborák snaží zdokumentovať svoj život - deň za dňom. Ale vedeli ste, ako vyzerá jeden rok v živote mestského bicykla?

video //www.youtube.com/embed/NZcXF10Ir9Q

Lego na výlete

Dohodnime sa na tomto - ak niečo vyletí do výšky 25 kilometrov, nie, ešte to nie je v kozme. Ale na tomto videu je zaujímavejšie čosi iné: celý „pokus" pripravili dvaja sedemnásťroční tínedžeri, stálo ich to všetky víkendy počas štyroch mesiacov a rodina na nich po celý čas pozerala ako na úplných bláznov.

video //www.youtube.com/embed/MQwLmGR6bPA

Zimný spánok

Ňu ňu. Asi jestvuje aj lepší opis, ale čo múdrejšie povedať?

video //www.youtube.com/embed/DlS3w1GGE8g

Lebo to tu milujeme

Nenávidíme to tu. Nenávidíme hento aj tamto, neznášame tých aj hentých, otrasné je tak aj onak. Všetko nanič. Ale vlastne... Nepripomína vám to čosi?