V nedeľu vypni internet, vyzývajú študenti rovesníkov

Nedeľa 29. januára je Medzinárodným dňom bez internetu, preto heslo aktívnych stredoškolákov na tento víkend znie: "Odhlás sa a vráť sa do reality!"

27. jan 2012 o 12:00 SITA

BRATISLAVA. Stredoškolskí študenti vyzývajú svojich rovesníkov, aby v nedeľu ignorovali internetový virtuálny svet a podporili tak Medzinárodný deň bez internetu. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytla členka Stredoškolskej študentskej únie Slovenska (ŠUSKA) Oľga Džupinková.

Medzinárodný deň bez internetu pripadá na 29. januára a organizuje ho združenie Global Ideas Bank od roku 2001. V tento deň by mali mladí ľudia vymeniť čas strávený za počítačom za reálny svet. "Nie je to deň proti internetu, práve naopak, ide o to, aby sme si uvedomili jeho význam," vysvetlila Džupinková.

Podľa Lucie Vankovej z redakcie časopisu Študents, ktorý únia stredoškolákov vydáva, by sme mali tento deň naplno využiť a spraviť niečo pre seba. "Mali by sme ísť na prechádzku, na výstavu, do divadla a stráviť nejaký čas s priateľmi a namiesto smajlíkov vyčariť úsmev na tvári," odporúča Vanková.

Stredoškolská študentská únia Slovenska je nezisková mimovládna organizácia, ktorá združuje študentov a študentky zo študentských samospráv na stredných školách na Slovensku. Jej cieľom je zapojiť stredoškolských študentov a študentky do rozhodovacieho procesu ich vlastného vzdelávania a umožniť im zorganizovanie vlastných nápadov.

Tiež podporuje ich všestranný rozvoj organizovaním rôznych aktivít a v neposlednom rade pôsobí ako tlmočník a ochranca ich práv a záujmov. ŠUSKA je jediná organizácia, ktorá je členom OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions) v Bruseli. Od 17. novembra 2011 vydáva časopis Študents, ktorý informuje o činnosti organizácie, podporuje tvorbu mladých a dáva im priestor na realizáciu.