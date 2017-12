Slováci šéfujú experimentu v CERN­-e

Zlato je pre našich fyzikov laboratórny potkan

Príprava im trvala roky, experiment bude len štyri dni. „Ale za štyri dni nie je hotovo,“ hovorí MARTIN VENHART z Fyzikálneho ústavu SAV.

Toto je prvý raz, čo budú nejakému experimentu v CERN-e šéfovať Slováci?

„Áno, vôbec po prvý raz. Náš experiment s označením IS521 je jediný schválený a zároveň aj prvý v histórii.“

Považujú to fyzici za úspech?

„Za úspech budem považovať až to, keď všetko prebehne a niečo objavíme. Ale toto je prvý krok. Schválenie experimentu nie je jednoduché, pretože je tam veľký pretlak a mnohé návrhy zamietnu.“

Ako schvaľovanie vyzerá?

„Je stanovená komisia, v ktorej zasadajú poprední svetoví experti. A raz, dvakrát do roka býva výzva na podávanie experimentu. Potom prebieha schvaľovanie, pričom z komisie sú vybraní spravodajcovia, ktorí návrh preštudujú.

Človek potom príde do CERN-u, postaví sa pred auditórium a musí zodpovedať otázky. A oni sa za zavretými dverami dohodnú, či tomu dajú zelenú. Otázky sú veľmi tvrdé a vedia byť nepríjemní.“

Nepríjemní?

„Sedia tam ľudia, ktorí tomu možno rozumejú lepšie ako vy. V hre je aj politika.“

Tak ako sa podarilo vedcom z malej krajiny pretlačiť svoj experiment?

„Ten návrh je iný. Tento typ experimentov sa na ISOLDE nerobí a nerobil a je to možnosť sa etablovať aj v oblasti, kde výsledky zatiaľ nemajú. Pritom ide o štyri dni, takže môže to byť aj taký ich test, či a aké výsledky dokáže ISOLDE produkovať.“

Vy ste roky pracovali na príprave a celý experiment bude trvať len štyri dni?

„Zariadenie však bude jestvovať. Takže môžeme dať ďalší návrh - a okamžite viem navrhnúť desať analogických experimentov, pričom mám hotové zariadenie, ktoré nepotrebuje ďalší vývoj.“

Nie je to krátky čas?

„Spracúvanie dát bude trvať dlho. Teda v skutočnosti nie je za štyri dni hotovo. Za štyri dni napríklad získame štatistiku, ktorá je tisícnásobne väčšia, ako kedy doteraz bolo pozorované.

Keď podobné experimenty prebehli pred desiatimi, pätnástimi rokmi, bavili sa o desaťtisícoch jadier. My sa bavíme o stovkách miliárd. My zároveň získame skúsenosti a budeme mať svoje zariadenie.“

A čo má byť výsledkom?

„Najväčším úspechom by bolo získanie detailného opisu štruktúry atómového jadra, excitovaných hladín, ktorých je veľmi veľa a ležia veľmi blízko. Aby sme dostali naozaj dobrú fyziku, mali by sme ich mať všetky. Ale aby to dalo odpoveď na otázku, prečo sú niektoré jadrá sférické a iné deformované a aký je za tým mechanizmus - v tom som trochu skeptický.“

Jadrá sú deformované?

„Jedna zo základných vlastností jadra je, že jadrá nie sú guľaté. Väčšina je deformovaná. Pripomína tvar lopty na ragby či atletický disk.“

Prečo?

„Aage Niels Bohr, ktorý za tento objav dostal Nobelovu cenu, dostal presne rovnakú otázku. Zamyslel sa a odpovedal: neviem.“

A to aj mení vlastnosti?

„Veľmi dramaticky. A my nevieme, v ktorom okamihu sa menia.“

Ale to je dosť zásadná vec.

„To je úplne zásadná vec. Dokonca by som povedal, že to je jedna z najzásadnejších otázok fyziky štruktúry atómového jadra.“

Vďaka vášmu experimentu to pochopíme?

„Je to náš zámer. No tvrdiť, že ich pochopíme už po tomto experimente, je prisilné. Bude treba ďalšie. Ale toto je dôležitý krok. “

A prečo zlato?

„Zlato má tu vlastnosť, že tieto hladiny, ktoré sa líšia svojou deformáciou, sa nachádzajú veľmi blízko seba. Stačí dodať málo energie.“

Čiže zlato je ideálny laboratórny potkan.

„Asi jeden z najlepších potkanov vôbec.“

Tomáš Prokopčák