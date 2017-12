WoW má konkurenciu zo vzdialených galaxií: The Old Republic

Star Wars: The Old Republic je hra so zrejme najdrahším vývojom v dejinách virtuálnej zábavy. No jednoznačne sa oplatil.

11. feb 2012 o 12:00 Ján Kordoš





Vývojári z BioWare si vzali na svoje plecia veľa. Žáner MMORPG totiž už dlhé roky prežíva pod nadvládou vynikajúceho World of Warcraft od Blizzardu. Zosadiť kráľa z trónu? Isteže, pokúšali o to už viacerí a veľmi dobre vieme, ako skončili. Online hranie sa na hrdinov s pravidelnými mesačnými poplatkami (kúpite si hru a potom platíte za to, aby ste ju mohli aj na oficiálnych serveroch hrať) dnes nie je zlatou baňou, ako sa kedysi mnohým konkurentom zdalo.



V móde je totiž F2P model (free to play) hrania, kedy si hru stiahnete, hráte a platíte len za to, čo chcete a čo sa vám páči (krásne brnenie alebo výprava do podzemia). Star Wars: The Old Republic naopak ignoruje na nové trendy a drží sa starých pravidiel. Vyzýva World of Warcraft na priamy súboj. Vývojári z BioWare si vzali na svoje plecia veľa. Žáner MMORPG totiž už dlhé roky prežíva pod nadvládou vynikajúceho World of Warcraft od Blizzardu. Zosadiť kráľa z trónu? Isteže, pokúšali o to už viacerí a veľmi dobre vieme, ako skončili. Online hranie sa na hrdinov s pravidelnými mesačnými poplatkami (kúpite si hru a potom platíte za to, aby ste ju mohli aj na oficiálnych serveroch hrať) dnes nie je zlatou baňou, ako sa kedysi mnohým konkurentom zdalo.V móde je totiž F2P model (free to play) hrania, kedy si hru stiahnete, hráte a platíte len za to, čo chcete a čo sa vám páči (krásne brnenie alebo výprava do podzemia). Star Wars: The Old Republic naopak ignoruje na nové trendy a drží sa starých pravidiel. Vyzýva World of Warcraft na priamy súboj.

V našej galérii nájdete ďalšie obrázky z hrania i oficiálne screenshoty

World of Star Wars

Po desiatkach hodinách hrania môžeme spokojne napísať, že The Old Republic je vlastne WoW-ko. Len to nie je fantasy, ale sci-fi zo známeho univerza. V rukách držíme svetelné meče, strieľame zo svetelných pištolí a mágiu vystriedala sila. Za problém to rozhodne nepovažujeme, The Old Republic totiž exceluje v iných atribútoch. Môžeme tak pokojne vyhlásiť, že hra od Blizzardu má konečne poriadnu konkurenciu.



Na začiatku vás čaká už tradične vytvorenie vlastného hrdinu. Po vizuálnej stránke nečakajte žiadne komplexné úpravy, v tomto je hra pomerne skromná. Voľba rasy je taktiež len kozmetickou úpravou, faktor ovplyvnenia je oproti zameraniu, respektíve zvolení si triedy, minimálny. Práve tu sa totiž začne lámať chlieb a vy určíte, kam sa začnú uberať vaše kroky.



A samozrejme: zvolíte si stranu Jediov či Sithov. Keďže sa hra odohráva pred prvou trilógiou - teda druhou nafilmovanou - nedostanete sa k známym postavám z plátna. Starším hráčom, ktorí vyskúšali RPG Knights of the Old Republic (taktiež od BioWare) sa však vynorí v mysli nejedna spomienka na ich hrdinské činy.



Štyri triedy pre každú stranu sa od seba odlišujú, pri voľbe strany však takmer vôbec. Niektoré špeciálne schopnosti a perky len inak volajú, majú iné ikonky v lište rýchleho použitia a podobne. Na výber je klasický rytier Jedi (Sith Warrior pri temnej strane Sily), ktorý sa spolieha na svoje svetelné meče, Consular (Inquisitor) s orientáciou na použitie sily, pašerák (Smuggler / Agent) preferujúci strelné zbrane a ukrývajúci sa za prekážky (aj preto sme za neho hrali) a klasický tank (Trooper / Bounty Hunter), ktorého špecialitou sú veľké strelné zbrane.





Celkový počet postáv sa zastaví až na čísle 16, teda osem za každú stranu. Po dosiahnutí 10. úrovne si musíte vybrať jednu z tried - pre každé povolanie sú dve a výrazne odlišné, pričom návrat nie je možný. Po 20. úrovni dostanete k dispozícii tri špeciálne stromy schopností, do ktorých investujete body.



Už prvé rozdelenie výrazne ovplyvňuje spôsob vášho hrania a verte, že hranie za inú triedu rovnakého povolania má absolútne odlišný náboj. Znovuhrateľnosť za iné postavy je zaručená. Napríklad pašerák sa môže rozhodnúť, či sa stane Gunslighterom (Sniper) a začne sa orientovať na boj z väčšej vzdialenosti alebo Scoundlerom (Operative) s bonusom liečenia, čiže postavou pre skupinové boje.



Na tieto drobnosti prídete sami, pestrosť v povolaniach je zaručená, triedy sú odlišné a vývojové stromy tak pestré a rozvetvené, že každý investovaný bod do jednej z desiatok položiek poctivo zvážite a budete sa rozhodovať podľa toho, čomu sa chcete venovať. Body sa našťastie dajú po zresetovaní znova preskupiť a nesprávne voľby zmeniť, čiže môžete skúsiť aj iný štýl hrania. Celkový počet postáv sa zastaví až na čísle 16, teda osem za každú stranu. Po dosiahnutí 10. úrovne si musíte vybrať jednu z tried - pre každé povolanie sú dve a výrazne odlišné, pričom návrat nie je možný. Po 20. úrovni dostanete k dispozícii tri špeciálne stromy schopností, do ktorých investujete body.Už prvé rozdelenie výrazne ovplyvňuje spôsob vášho hrania a verte, že hranie za inú triedu rovnakého povolania má absolútne odlišný náboj. Znovuhrateľnosť za iné postavy je zaručená. Napríklad pašerák sa môže rozhodnúť, či sa stane Gunslighterom (Sniper) a začne sa orientovať na boj z väčšej vzdialenosti alebo Scoundlerom (Operative) s bonusom liečenia, čiže postavou pre skupinové boje.Na tieto drobnosti prídete sami, pestrosť v povolaniach je zaručená, triedy sú odlišné a vývojové stromy tak pestré a rozvetvené, že každý investovaný bod do jednej z desiatok položiek poctivo zvážite a budete sa rozhodovať podľa toho, čomu sa chcete venovať. Body sa našťastie dajú po zresetovaní znova preskupiť a nesprávne voľby zmeniť, čiže môžete skúsiť aj iný štýl hrania.

Hviezdne cesty

Ako vyzerá samotné hranie? World of Warcraft sme nespomenuli náhodou. Máte svojho hrdinu, beháte po krajine, natrafíte na nepriateľa a bojujete: vyberáte pasívne schopnosti podporujúce vás v útoku, špeciálne schopnosti, vďaka ktorým prevediete úder s väčším poškodením než obyčajne, vystrelíte s výrazne širším rozptylom a podobne. Voľba vhodných útokov/schopností je nesmierne dôležitá, na vhodnú a pre váš štýl osvedčenú taktiku prídete sami, v ponuke ich je neúrekom.



Zbieranie skúseností za zlikvidovaných nepriateľov a plnenie úloh je samozrejmosťou. Body do základných vlastností nerozdeľujete, rastú vám automaticky po poskočení postavy o úroveň vyššie. Level cap je nastavený na 50. level, čo vám nejaký ten týždeň alebo skôr mesiac bez preháňania zaberie. Nové schopnosti sa učíte od vybraných lektorov za nemalý poplatok.





Navštevujete známe planéty, všetko je vám povedomé, každá z rás je špecifická a tie “neľudské” si pekne rozprávajú vlastným jazykom a vy im rozumiete len vďaka titulkom. Každý charakter rozvíja svoj vlastný príbeh, ktorý sa samozrejme napokon začne v neskorších fázach hrania spájať.



Zásadným a nesmierne dôležitým rozdielom oproti iným MMORPG je dôraz na príbeh a rozprávanie zápletky. Už len to, že každý dialóg je kvalitne nadabovaný a váš hrdina nie je iba nemým panákom, dodáva atmosfére potrebnú šťavu. V MMORPG nevídaný jav. Priznajme si to, odklikávanie siahodlhých textov plných často zbytočnej vaty v iných tituloch, je oproti rozhovorom v The Old Republic neuveriteľne nezáživné.



Jednotlivé úlohy nie sú nudné. Nájdete medzi nimi samozrejme i generované zadania typu “zabi X nepriateľov”, avšak mnoho z nich - aj nepovinných, sekundárnych - má zaujímavé príbehové pozadie, ktoré vás prinúti čítať a počúvať všetky rozhovory. Podstatnú úlohu totiž zohrávajú voľby: na výber máte niekoľko ciest, ktorými je možné dialóg viesť a podľa vašej reakcie sa zachová nielen druhá strana, ale aj kamaráti po vašom boku. Navštevujete známe planéty, všetko je vám povedomé, každá z rás je špecifická a tie “neľudské” si pekne rozprávajú vlastným jazykom a vy im rozumiete len vďaka titulkom. Každý charakter rozvíja svoj vlastný príbeh, ktorý sa samozrejme napokon začne v neskorších fázach hrania spájať.Zásadným a nesmierne dôležitým rozdielom oproti iným MMORPG je dôraz na príbeh a rozprávanie zápletky. Už len to, že každý dialóg je kvalitne nadabovaný a váš hrdina nie je iba nemým panákom, dodáva atmosfére potrebnú šťavu. V MMORPG nevídaný jav. Priznajme si to, odklikávanie siahodlhých textov plných často zbytočnej vaty v iných tituloch, je oproti rozhovorom v The Old Republic neuveriteľne nezáživné.Jednotlivé úlohy nie sú nudné. Nájdete medzi nimi samozrejme i generované zadania typu “zabi X nepriateľov”, avšak mnoho z nich - aj nepovinných, sekundárnych - má zaujímavé príbehové pozadie, ktoré vás prinúti čítať a počúvať všetky rozhovory. Podstatnú úlohu totiž zohrávajú voľby: na výber máte niekoľko ciest, ktorými je možné dialóg viesť a podľa vašej reakcie sa zachová nielen druhá strana, ale aj kamaráti po vašom boku.

Kamarát do dažďa

Tak ako máte v iných fantasy MMORPG pri sebe pet (zvieratko), stojí pri vašom boku naverbovaná posádka. Nejde o žiadne “noname” postavičky, každá má za sebou svoj príbeh, a aby sa k vám pridali, musíte pre to niečo spraviť. Taktiež sa rozdeľujú do tried, takže je dobré vyberať k svojmu hrdinovi vhodnú postavu. Ak hráte za Gunslightera, najviac vám pomôže klasický tank mávajúci mečom v popredí a podobne.



Postupne nazbierate viacero postáv, no pri sebe môžete mať len jednu. Sú to neoceniteľní pomocníci, môžete dávať rôzne úlohy (crafting, diplomatické misie a i.) či nechať ich zaniesť nepotrebné veci z inventáru k obchodníkovi. V podstate sa prihlásite do hry, zadáte príkazy vašim podriadeným a vy už len oddychujete, prípadne sa raz za čas vyberiete napríklad na vesmírnu misiu.



Čo by to totiž bolo za sci-fi, keby sme nemohli okúsiť chlad nekonečného vesmíru. Arkádové misie trvajúce niekoľko minút vám nedovolia manuálne ovládať smer letu svižného stroja. Pohybujete sa v neviditeľnom tuneli podľa naskriptovanej trajektórie, strieľate okolo seba, uhýbate sa nepriateľským výstrelom - všetko zjednodušené, no napriek tomu nesmierne zábavné. Raz ochraňujete vesmírnu loď v konvoji, inokedy musíte zničiť vybavenie na gigantickej základni.



Nič nie je len-tak a podstatným motorom ženúcim vás vpred za novými zážitkami sú okrem získaných skúseností aj predmety, ktoré zbierate po zneškodnených nepriateľoch, prípadne ich kúpite u obchodníka. Plusom je farebne zvýraznený loot na zemi, kedy vidíte, že jeden panák po sebe zanechal len obyčajnú výbavu, zatiaľ čo jeho kamarát niečo “zelené” (špeciálny predmet s bonusovými vlastnosťami).



Poteší možnosť používania získaných predmetov pre svojich spolubojovníkov. Starať sa o nich je nesmierne dôležité. Ak ich nebudete zanedbávať, stanú sa z nich plnohodnotní hráči, pričom skúsenosti sa nedelia, všetky získavate vy a pomocníci levelujú spoločne s vami. Je možné zadávať im aj jednoduché príkazy, manuálne určovať, kedy majú aké schopnosti použiť alebo voliť na koho je potrebné útočiť. A keď sa vám to bude máliť, vylepšujte si vesmírnu loď alebo dokonca kúpte špeciálne vznášadlo. Na túto mašinu však potrebujete "vodičák".

Nekonečný vesmír

The Old Republic predstavuje ohromujúci zážitok i pre hráčov samotárov, hoci ide žáner sústreďujúci sa na masívne hranie viacerých hrdinov. Združovanie do skupín a tímov môžete využívať pri špeciálnych heroic a flashpoint misiách, ktoré sami jednoducho nezvládnete.





Spolupráca samozrejme záleží na konkrétnych hráčoch. Počas hrania sme nemali závažnejší problém s hľadaním partnerov na misie. Tu sa však o skúsenosti už delíte, no mnohé misie sú zábavné a zaujímavé. Pri rozhovoroch sa odpoveď losuje zo všetkých zvolených, pričom ak je vybraná tá vaša a rovnako reagovali iní hráči, pribúdajú vám napríklad body socializácie.



Hranie ako také vám môže pripadať neuveriteľne monotónne, avšak bohaté možnosti toho, čomu sa budete venovať, veľký počet obrovských planét, bohatý loot, jednotlivé príbehy a celková atmosféra vás vtiahne. Neustále sa totiž niečo deje a nie ste odkázaní len na skupinový postup ako v iných MMORPG. Objavovanie nových končín je vzhľadom na známu predlohu neuveriteľne pútavé.



Ak sa vám príliš nedarí, zdravie poklesne na nulu, nasleduje smrť. Tá v The Old Republic príliš hráča netrestá, nenúti ho nechať na mieste ťažko nadobudnuté skúsenosti. Dôjde k poškodeniu vašej zbroje, menej vydrží a ste časovo limitovaní znovuoživením. Liečiaca sonda vás po prvom úmrtí oživí behom niekoľkých sekúnd a ak zomriete znovu, trvá to 30 sekúnd, dve minúty alebo desať minút. Alternatívou je respawn v najbližšom liečiacom stredisku, ktoré môže byť pomerne ďaleko a nepriatelia sa objavia znovu na svojich miestach.



Zaujímavou ponukou je modifikácia zbraní. Aj keď nájdete predmet, ktorý svojimi štatistikami nemá výrazné prednosti oproti obyčajnému, hoci je “zlatý”, stačí do neho naukladať vhodné súčiastky (môžete si ich vyrábať, nakupovať alebo zbierať po nepriateľoch) a hneď máte dvojnásobný damage. Spolupráca samozrejme záleží na konkrétnych hráčoch. Počas hrania sme nemali závažnejší problém s hľadaním partnerov na misie. Tu sa však o skúsenosti už delíte, no mnohé misie sú zábavné a zaujímavé. Pri rozhovoroch sa odpoveď losuje zo všetkých zvolených, pričom ak je vybraná tá vaša a rovnako reagovali iní hráči, pribúdajú vám napríklad body socializácie.Hranie ako také vám môže pripadať neuveriteľne monotónne, avšak bohaté možnosti toho, čomu sa budete venovať, veľký počet obrovských planét, bohatý loot, jednotlivé príbehy a celková atmosféra vás vtiahne. Neustále sa totiž niečo deje a nie ste odkázaní len na skupinový postup ako v iných MMORPG. Objavovanie nových končín je vzhľadom na známu predlohu neuveriteľne pútavé.Ak sa vám príliš nedarí, zdravie poklesne na nulu, nasleduje smrť. Tá v The Old Republic príliš hráča netrestá, nenúti ho nechať na mieste ťažko nadobudnuté skúsenosti. Dôjde k poškodeniu vašej zbroje, menej vydrží a ste časovo limitovaní znovuoživením. Liečiaca sonda vás po prvom úmrtí oživí behom niekoľkých sekúnd a ak zomriete znovu, trvá to 30 sekúnd, dve minúty alebo desať minút. Alternatívou je respawn v najbližšom liečiacom stredisku, ktoré môže byť pomerne ďaleko a nepriatelia sa objavia znovu na svojich miestach.Zaujímavou ponukou je modifikácia zbraní. Aj keď nájdete predmet, ktorý svojimi štatistikami nemá výrazné prednosti oproti obyčajnému, hoci je “zlatý”, stačí do neho naukladať vhodné súčiastky (môžete si ich vyrábať, nakupovať alebo zbierať po nepriateľoch) a hneď máte dvojnásobný damage.

Technické spracovanie je po grafickej stránke samozrejme menej detailné, než bežné, na jedného hráča zamerané RPG hry, avšak kladom je rozmanitosť. Po zvukovej stránke hra exceluje: dabing je skvelý, hudba už z dôvodu vynikajúcej predlohy nemá s navodením epickej atmosféry žiadny problém.



Univerzum Star Wars ťahá celé The Old Republic. Sci-fi žáner je navyše oproti fantasy v menšine a láka viac. Aj napriek tomu, že už takmer všetko bolo v iných MMORPG (a hlavne World of Warcraft), má The Old Republic svoje čaro, atmosféru a hlavne pútavý a vynikajúco prezentovaný príbeh.